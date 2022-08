Emergenza bostrico, esperti a confronto a Ponte di Legno

venerdì, 26 agosto 2022

Ponte di Legno – Secondo appuntamento sull‘emergenza bostrico in Alta Valle Camonica. Nella sala consiliare di Ponte di Legno (Brescia) si è svolto ieri pomeriggio un incontro informativo con gli interventi del sindaco Ivan Faustinelli, Mauro Testini, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, Riccardo Mariotti, direttore tecnico del Consorzio Forestale Due Parchi, e Cristina Salvadori, responsabile monitoraggio fitopatologico delle foreste trentine, con moderatore Corrado Tomasi.

Dopo l’incontro del 6 agosto scorso che aveva visto esponenti di spicco di Regione Lombardia e Provincia di Brescia, ne è stato promosso un secondo ieri pomeriggio per approfondire un tema importante, che sta modificando il colpo d’occhio sulle pinete: infatti si notano moltissime macchie marroni tra il verde della vegetazione, in particolare nelle vicinanze delle aree devastate dalla tempesta “Vaia”. Il bostrico è un parassita che attacca le piante più esposte e deboli, quelle abbattute dalla tempesta Vaia alla fine di ottobre del 2018.Il coleottero, presenza costante e normale nelle foreste, solo temporaneamente moltiplicata dalle circostanze, colpisce l’abete rosso quando è in sofferenza: lo colonizza nutrendosi dei tessuti sottocorticali che conducono la linfa dalle radici alle foglie e provoca la morte dell’albero per passare poi a infettare quelli vicini.

In Valle Camonica, ma anche in Trentino, in particolare in Val di Sole e Val di Pejo, il bostrico ha distrutto migliaia di abeti rossi. Gli esperti intervenuti ieri all’incontro hanno evidenziato che quest’anno ci sono state condizioni favorevoli, per la poca neve e le alte temperature, alla diffusione del bostrico. Non mancano gli interventi, anche se le risorse finora destinate al territorio sono limitate (poco meno di 300mila euro) contro una richiesta di 2 milioni e 800mila euro e dall’incontro di ieri è emersa la necessità di incrementare l’attività per limitare la presenza del bostrico.