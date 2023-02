Elezioni regionali: la provincia di Sondrio elegge Massimo Sertori

martedì, 14 febbraio 2023

Sondrio – La Lega si conferma primo partito in Valtellina e Valchiavenna, Fratelli d’Italia è il secondo partito con il 20,71, il Pd terzo con il 16,37%. Forza Italia – con il 4,64% – è ai minimi storici, al pari del Movimento 5 Stelle. Invece il Terzo Polo con Letizia Moratti non sfonda. La provincia di Sondrio elegge al Pirellone Massimo Sertori (nella foto), assessore uscente, che ha ottenuto 7.907 preferenze.

I RISULTATI

I candidati presidenti

Liste e preferenze candidati

LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA 15.437 28,62

SERTORI MASSIMO 7.907

SNIDER SILVANA 2.398

FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI 11.170 20,71

CIOCCARELLI CARLA 2.577

PINI CORRADO 1.679

LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE 5.094 9,44

NASCIMBENE LAURA 7

VALDMAN VALENTIN STEFAN DETTO VALENTIN DETTO VALO 3

FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA 2.501 4,64

RUTTICO DARIO 451

FURLINI ANTONELLA 185

NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTE NOI MODERATI – FONTANA PRESIDENTE 517 0,96

REALE DAURO 15

BIANCHI BRIGITTA 4

Totale liste 34.719 64,36

MAJORINO PIERFRANCESCO 16.028 26,62

PARTITO DEMOCRATICO-LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA – MAJORINO PARTITO DEMOCRATICO -8.831 16,37

RAPELLA ALBA 2.560

IANNOTTI MICHELE 2.021

PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE 2.623 4,86

PITINO ELENA 760

D’AGATA CLAUDIO 220

ALLEANZA VERDI E SINISTRA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.513 2,80

MASPERO ALBERTO 338

TOMASI MARIA ALESSANDRA 237

MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE 1.148 2,13

PASINA MAURIZIO 134

GIANONCELLI MARIAROSA 79

Totale liste 14.115 26,17

BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI 5.888 9,78

LETIZIA MORATTI PRESIDENTE LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 3.552 6,58

BORROMINI CHRISTIAN 818

STAGNI EMANUELA 165

AZIONE – ITALIA VIVA AZIONE – ITALIA VIVA 1.557 2,89

CAPELLI CINZIA 372

PATELLI GUIDO 324

Totale liste 5.109 9,47

GHIDORZI MARA 466 0,77

Nessuna lista collegata a GHIDORZI MARA