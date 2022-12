E’ tornato l’Ice Bar, ora “L’Angolo d’Inverno” a Ponte di Legno

giovedì, 29 dicembre 2022

Ponte di Legno – E’ tornato l’Ice Bar ad arricchire le serate di fine anno e inizio 2023 a Ponte di Legno (Brescia). Fra la curiosità dei turisti, è tornato in versione post-Covid, dopo che, negli ultimi due anni, la pandemia ne aveva impedito la realizzazione. Si chiama “L’Angolo d’Inverno” e, come quelli che l’hanno preceduto, è un’iniziativa di Bulferetti Group nella piazza principale della località turistica dell’Alta Valle Camonica. Con qualche novità: ora al ghiaccio si alterna il legno e, intorno, come si conviene ad un punto di ritrovo invernale, ci sono anche dei diffusori di calore che, per il loro particolare design, diventano possibili punti di appoggio per chi vuol brindare.

“Accanto alle bollicine di Franciacorta e alle ostriche, che sono un classico del bar di ghiaccio – spiega Marco Bulferetti, anima dell’iniziativa – abbiamo deciso quest’anno di servire anche spritz e gin tonic, che fanno parte della tradizione dell’aperitivo”.

“L’Angolo d’Inverno” sarà attivo tutte le sere fino al 7 gennaio. A Capodanno è prevista una serata a tema griffata Ca’ del Bosco: solo rigorosamente bollicine e ostriche.