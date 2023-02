Dubino: gli alunni della Primaria incontrano i carabinieri sulla cultura della legalità

martedì, 7 febbraio 2023

Dubino (Sondrio) – Gli alunni della scuola Primaria incontrano i carabinieri sulla cultura della legalità. A Nuova Olonio (Sondrio), gli alunni della classe 5^ B della Primaria di Dubino hanno incontrato presso la loro scuola i carabinieri della Compagnia di Chiavenna.

L’incontro, che si inquadra nell’ambito di una serie di appuntamenti volti a promuovere la “cultura della legalità” concordati tra il comando provinciale dei carabinieri di Sondrio e le scuole pubbliche della provincia, ha visto i militari interagire con i ragazzi su molteplici argomenti di loro interesse, conducendo la discussione su un livello proporzionato e rapportato alla loro giovane età.

I ragazzi hanno mostrato molta attenzione e curiosità soprattutto su temi di attualità e loro stretto interesse, come i rischi derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, la sicurezza pubblica, l’educazione stradale.

I carabinieri hanno poi risposto alle numerose domande poste loro dai giovani, che hanno colto l’occasione per togliersi piccole curiosità sulla vita quotidiana, chiedere come si diventa Carabiniere e per conoscere meglio l’Arma, i suoi compiti istituzionali e come sia la vita dei suoi appartenenti.