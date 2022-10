Diavolezza, tra una settimana il via alla stagione sciistica

venerdì, 28 ottobre 2022

Diavolezza – Le temperature costantemente alte non hanno permesso un innevamento artificiale tale da garantire che le piste sul nevaio del Diavolezza possano essere preparate per il pubblico con la consueta ampiezza e qualità. Questo spiega perché le piste a disposizione servono unicamente per gli allenamenti dei gruppi. La qualità delle piste è perfetta per Swiss Ski e le selezioni regionali che con diligenza seguono gli allenamenti.

La Diavolezza Lagalb AG vuole dare il benvenuto sulle piste da sabato 5 novembre. La pista sul nevaio sarà aperta a tutti gli appassionati di sci e snowboard il mercoledì, il sabato e la domenica.

Il rifugio Berghaus Diavolezza è aperto tutti i giorni fino a venerdì 25 novembre. Le previsioni meteo per il prossimo weekend annunciano giornate soleggiate, ideali per raggiungere la terrazza.

