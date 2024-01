Diavolezza Glacier Race, a marzo si rinnova la tradizione della gara di sci popolare. A Sils sabato la “gara di sci nostalgia”

mercoledì, 10 gennaio 2024

Pontresina – Si continua a sciare in condizioni ideali in Engadina e fervono i preparativi anche per le manifestazioni che si susseguono in questa stagione invernale.

La Diavolezza ospita una nuova gara di sci popolare: la Diavolezza Glacier Race. Tuttavia, questa gara non è del tutto nuova: la prima competizione sul ghiacciaio si svolse nel 1930. Fino al 1980 la gara si svolgeva regolarmente quasi ogni anno. Sabato 16 marzo 2024, questa grande tradizione si rinnoverà. La stazione a monte della Diavolezza rappresenta la partenza. Il percorso di otto chilometri si snoda attraverso i ghiacciai del Pers e del Morteratsch fino a Morteratsch, lungo la discesa non preparata del ghiacciaio.

La cerimonia di premiazione si terrà a Pontresina presso la Plazza Bellavita, in occasione della «Viva la Via Glacier Edition». Successivamente, seguirà un’asta in favore della protezione dei ghiacciai.

Per info:

Diavolezza Glacier Race

Orari di esercizio

Impianti aperti

ALTRI EVENTI

9a gara di sci nostalgia di Sils

Indossate gli sci di legno o partecipate come spettatori. Oltre all’emozionante gara, vi aspettano un aperitivo e una deliziosa cena con festa in alto, sopra lo straordinario paesaggio lacustre dell’Alta Engadina.

Programma

13.00: Inizio dello ski safari a Ustaria Rabgiusa con Marenda

15.00: Slalom al Grialetsch

16.30: Premiazione e aperitivo nel ristorante La Chüdera

dalle 18.30: Serata nostalgia all’Arenas Resort Schweizerhof, Sils

Premi

Quota d’iscrizione: 25 franchi

incluso biglietto giornaliero: CHF 60

incl. serata nostalgia: CHF 85

incl. serata nostalgia e biglietto giornaliero: 120 CHF

Pedoni (salita e discesa): CHF 20

incl. serata nostalgia: CHF 80

Solo serata nostalgia: CHF 60

Glüna Plaina

Sciare al chiaro di luna è sinonimo di pura magia invernale. La seconda «Glüna Plaina» sulla Diavolezza si terrà martedì 23 gennaio.