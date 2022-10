Darfo Boario, ricordata dai paracadutisti la battaglia di El Alamein

mercoledì, 26 ottobre 2022

Darfo Boario (Brescia) – Suggestiva cerimonia presso il monumento ai Paracadutisti d’Italia all’omonimo parco a Darfo Boario (Brescia). Ricordati i fatti d’arme di quel 23 ottobre 1942 in terra africana e fatto l’appello dei Folgorini Camuni, il presidente par. Antonello Richini si è soffermato sull’attività di sezione, passata e futura.

Omaggio durante la serata ai Caduti, con la deposizione di un mazzo di fiori e le note del Silenzio, magistralmente eseguito dal 26 della Sezione, par. Mattia Re. Sono stati poi letti da quattro paracadutisti, alcuni brani estratti dal libro “El Alamein: inferno o giù di lì” di Emilio Camozzi.

La battaglia di El Alamein (seconda), fu combattuta dal 23 ottobre al 5 novembre 1942 e si tramutò per i paracadutisti che vi parteciparono assieme agli altri reparti del Regio Esercito, in una disfatta, ma tale fu la tenacia e l’eroismo dei Parà Italiani, che la data divenne il momento per celebrare negli anni successivi il loro valore, valore riconosciuto in primis dai nemici, riverenti e stupiti di fronte a tanto coraggio.