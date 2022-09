Darfo Boario: doppio evento per la celebrare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer

sabato, 17 settembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Doppio appuntamento per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Il primo evento – in programma domani, domenica 18 settembre – è la passeggiata con i nonni “Cammina con noi”, che prenderà avvio alle 9:30. Settembre è il mese dell’Alzheimer e come sempre vengono proposte iniziative per tutti con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità su questo importante tema. Una di queste è la “Camminata” da Darfo Boario Terme a Pisogne per condividere una mattinata all’insegna del sano movimento. Una camminata, appunto, di dodici chilometri da Darfo a Pisogne organizzata dall’organizzazione di volontariato Azheimer Camuno Sebino. Le iscrizioni dalle 8 a Darfo in piazzale Lorenzetti, sede della partenza, contributo di 10 euro, partecipazione gratuita per bambini sotto i 6 anni, e maglia in regalo da indossare durante l’evento.

Invece mercoledì 21 settembre è in calendario il convegno “Alzheimer-La ricerca accende la speranza”, alle 20:30 al Centro Congressi di Darfo Boario Terme. Alla serata interverranno il dottor Orazio Zanetti, primario del reparto Alzheimer di Geriatria dell’Istituto Fatebenefratelli, la dottoressa Valentina Cantoni, dottoranda in Neuroscienza ai Civili di Brescia e la dottoressa Maria Sofia Cotelli, medico di Neurologia ad Esine. Interverranno anche Dario Colossi, sindaco di Darfo che patrocina la serata con la Comunità Montana di Valle Camonica e Maurizio Morlotti, direttore socio sanitario dell’Asst di Vallecamonica. La serata è aperta a tutti.