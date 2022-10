Dalla vite al bicchiere, i migliori vini del territorio: Fiera Bolzano, mercoledì e giovedì a Hotel

venerdì, 14 ottobre 2022

Bolzano – L’Associazione Vignaioli indipendenti Alto Adige rappresenta un vero e proprio pilastro di una cultura del vino indipendente e vivace che ha come principale palcoscenico la Vinea Tirolensis, ospitata da molti anni all’interno di Hotel. La fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione è infatti la cornice perfetta: un’imbattibile combinazione di ottimi vini locali e ospitalità altoatesina. Quest’anno, per la prima volta, con la partecipazione del Trentino mercoledì 19 ottobre, mentre il 20 sarà dedicato alla biblioteca del vino (Foto © Marco Parisi).

Oltre 106 viticoltori e una grande passione: ecco i Vignaioli indipendenti Alto Adige. Dietro a questo nome si celano 106 produttori provenienti dalle varie zone di coltivazione dell’Alto Adige: dall’Oltradige al Burgraviato, dalla Valle Isarco alla Val Venosta, ognuno con la sua storia e con un particolare terroir. Tutti però accomunati dall’impegno per una forma di produzione del vino autentica e indipendente, dalla vigna al bicchiere, che perseguono da più di 20 anni. E con successo: quasi un terzo dei riconoscimenti assegnati dalle più importanti guide enologiche italiane ai produttori di vino altoatesini sono infatti andati proprio ai Vignaioli indipendenti.

Mercoledì 19 ottobre, le 66 cantine aderenti con i loro oltre 350 vini, saranno quindi presenti a Fiera Bolzano, in uno spazio espositivo di 500m², per la tradizionale degustazione annuale dell’Associazione: Vinea Tirolensis, ospitata per la settima volta in occasione di Hotel.

Quest’anno, per la prima volta, saranno presenti anche 15 produttori trentini, pronti a far conoscere e assaggiare i loro prestigiosi vini. Giovedì 20 tornerà invece la biblioteca del vino, il banco di degustazione curato da esperti sommelier.

Vinea Tirolensis e Biblioteca del vino 2022: 400 etichette | 81 viticoltori altoatesini e trentini | 1 degustazione annuale

Vinea Tirolensis: mercoledì 19 ottobre dalle 10 alle 17

Biblioteca del vino: giovedì 20 ottobre dalle 10 alle 17

Ticket online | 24 Euro invece di 30

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.fieramesse.com/hotel