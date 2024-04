Corso di soccorritore esecutore degli “Amici” di Ponte di Legno

martedì, 2 aprile 2024

Ponte di Legno (Brescia) – 02dell’Associazione Volontari del Soccorso “Amici” di Ponte di Legno. Sono dieci gli aspiranti volontari che al termine del corso entreranno a far parte degli “Amici” di Ponte di Legno, guidata dal presidente Fausto Maroni, un’Associazione che svolge un’attività capillare in Alta Valle Camonica.

Il corso di soccorritore esecutore è articolato in 42 ore, con due serate di lezioni a settimana (martedì e venerdì ndr) in una sala del Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno. Il corso è finalizzato a formare volontari per trasporto sanitario e assistenza.

In una seconda fase l’Associazione “Amici” di Ponte di Legno organizzerà un corso di 78 ore che prenderà avvio in settembre e prevede una formazione avanzata per i volontari che intendono prestare la loro opera nel soccorso d’urgenza ed emergenza.

“L’obiettivo dei corsi – conclude il presidente di “Amici” di Ponte di Legno, Fausto Maroni – è preparare nuovi volontari, fondamentali per l’attività che svolgiamo quotidianamente sul territorio”.

di A. Pa.