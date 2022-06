Concorso Internazionale in Val di Cembra: il Müller Thurgau festeggia con 82 etichette

venerdì, 24 giugno 2022

Cembra Lisignago – Grande successo per la 19esima edizione del Concorso Internazionale: il Müller Thurgau festeggia con 82 etichette. Dopo il panel di degustazione, c’è grande attesa per l’annuncio dei vincitori del prestigioso concorso, che quest’anno ha registrato un vero e proprio boom di iscrizioni dall’Italia e dall’estero, confermandosi un appuntamento autorevole. L’appuntamento è per il prossimo 1° luglio, come sempre nell’ambito della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, giunta quest’anno alla XXXV edizione.

Concorso Internazionale – Si respira aria di festa attorno al Müller Thürgau: il Concorso Internazionale, organizzato dal Comitato Mostra Valle di Cembra per celebrare il popolare vitigno, quest’anno vede la partecipazione di ben 82 etichette: oltre il 20% in più rispetto alla media degli ultimi anni. Un successo a tutto tondo, che conferma il ritrovato entusiasmo da parte delle aziende e rappresenta un giusto riconoscimento dell’opera di qualificazione svolta in questi anni dalla competizione enologica, giunta quest’anno alla 19esima edizione.

A conferma dell’autorevolezza dell’appuntamento, va sottolineata la forte adesione da parte di aziende vinicole straniere. Quest’anno i Müller Thurgau iscritti dall’estero, infatti, rappresentano il 30% del totale vini in concorso: 26 etichette, di cui 18 tedesche, 4 svizzere e 4 dalla Repubblica ceca.

Per giudicare gli 82 vini iscritti al Concorso Internazionale, nel comune di Cembra Lisignago (Trento) si è riunito un panel di degustazione composto da 18 tecnici tra giornalisti di settore, sommelier delle diverse associazioni di riferimento ed enologi. Suddivisi in tre commissioni di assaggio, i giudici hanno effettuato test alla cieca per analizzare ogni etichetta attraverso quattro step: vista, olfatto, gusto e gusto-olfatto. Eliminati il giudizio più basso e il più alto, è stata infine determinata la media che ha decretato il voto finale e l’assegnazione dei riconoscimenti.

Medaglia d’Argento – In palio, la Medaglia d’Argento, per chi avrà ottenuto un punteggio tra 80 e 84,99; la Medaglia d’Oro, per la fascia 85-89,99 punti, o la Gran Medaglia d’Oro, assegnata sopra quota 90 punti, sempre nel limite del 30% dei premiati sul totale partecipanti, come da regolamento.

Come sempre, a ospitare la cerimonia di premiazione, il prossimo 1° luglio, sarà la XXXV edizione della Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, organizzata con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest. A presentare la serata, con inizio alle 20.30, quest’anno sarà il team di Cantina Social-Digital Wine Informers, una delle prime realtà a cogliere la potenzialità della comunicazione del vino sui social media.

Una nuova occasione per accendere i riflettori su un vitigno storicamente “di casa” in Val di Cembra, dove occupa il 40% della superficie vitata, tra vigneti terrazzati sorretti dai famosi muretti a secco patrimonio dell’Unesco, ma presente in diverse zone d’Italia e all’estero, non solo in Europa. Un vino molto versatile anche negli abbinamenti a tavola, come dimostrerà la cerimonia di premiazione, dove le batterie di Müller Thurgau in degustazione saranno abbinate a speciali finger food, e l’inedito format “Il giro del mondo in 80 Müller”, che quest’anno ospiterà la cucina giapponese interpretata da Mime Kataniwa, concorrente di MasterChef Italia 11.

Manifestazione – La Rassegna Internazionale Müller Thurgau: Vino di Montagna è organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra, con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest, oltre alla collaborazione di Provincia Autonoma di Trento, APT Pinè Cembra, Comunità della Valle di Cembra, BIM dell’Adige, Comune di Cembra Lisignago, Comune di Giovo, Comune di Altavalle, Fondazione Edmund Mach, Consorzio Vini del Trentino, Istituto Tutela Grappa del Trentino, Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra.

www.mostramullerthurgau.it

Müller Thurgau – Nato tra il 1882 e il 1891 dall’incrocio di Riesling Renano e Madeleine Royal per mano del prof. Hermann Müller, il Müller Thurgau è un vitigno che matura al meglio in montagna e che in Valle di Cembra, territorio al riparo da montagne e boschi e caratterizzato da terreni porfirici e forte escursione termica, ha trovato il suo habitat ideale. Dalla vinificazione delle sue uve, si ottiene un vino bianco di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdolini, una componente aromatica molto evidente, con sentori di erbe aromatiche, sambuco, frutta tropicale e agrumi. Sapido, minerale, con piacevole acidità: tipiche caratteristiche dei vini di montagna.