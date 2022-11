Cimbergo: ultimati i lavori sull’alveo del torrente Dafùs

martedì, 15 novembre 2022

Cimbergo (Brescia) – Sono stati ultimati i lavori di regimazione idraulica sul torrente Dafùs a Cimbergo (Brescia). Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo da parte del sindaco Giovan Battista Polonioli, dei tecnici della Comunità Montana di Valle Camonica, in particolare di Gian Battista Sangalli, responsabile del servizio Foreste e Bonifica Montana, del Comune, il direttore dei lavori e l’azienda appaltatrice.

“L’intervento sul Dàfus – spiega il sindaco di Cimbergo, Giovan Battista Polonioli – è stato realizzato per rendere più sicuro l’alveo e quindi evitare colate detritiche, come quella accaduta nel 2019″. Dopo la colata detritica, a seguito di un’ondata di maltempo del 2019, il Comune di Cimbergo ha ottenuto 880mila euro da Regione Lombardia per la sistemazione spondale e regimazione idraulica del torrente Dàfus, che interessa oltre a Cimbergo anche i paesi a valle. Stazione appaltante della progettazione e dei lavorè è stata la Comunità Montana di Valle Camonica con responsabile Gian Battista Sangalli. Ora l’alveo del Dàfus è più sicuro, grazie alle opere realizzate negli ultimi mesi. Rimangono da completare alcuni inteerventi collaterali, tra cui la sistemazione di alcune strade agrosilvopastorali per raggiungere le baite della zona.