Case Aler, incontro tra Comune di Darfo Boario e Regione

venerdì, 4 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Case Aler, Comune di Darfo Boario (Brescia) e Regione Lombardia scendono in campo. L’assessore regionale alla Casa e all’Housing Sociale Alan Rizzi e il consigliere regionale presidente della V Commissione Territorio e Infrastrutture Claudia Carzeri hanno incontrato il sindaco di Darfo Boario Dario Colossi, il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Stefania Piccinelli e il presidente dell’Aler Albano Bianco Bertoldo all’interno dell’area dedicata alle case popolari: “ I servizi abitativi devono dare risposte alle nuove necessità della popolazione e ai nuovi soggetti che necessitano di alloggi, anche lontano dalle grandi metropoli”.

Un incontro proficuo per un tema che diventa sempre più centrale all’interno delle comunità: la disciplina dei servizi abitativi e il sostegno in tal senso alle fasce più fragili.

Con questo obiettivo Dario Colossi, primo cittadino di Darfo Boario Terme, e Stefania Piccinelli, Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali, hanno accolto l’Assessore Regionale alla Casa e all’Housing Sociale Alan Rizzi e il Consigliere Regionale e presidente della V Commisione Infrastrutture e Territorio Claudia Carzeri: occorre intercettare i nuovi bisogni e le nuove figure che necessitano del sostegno abitativo.

Darfo Boario Terme è Comune capofila dell’ambito territoriale della Valle Camonica su questo tema e stamattina i protagonisti istituzionali locali e regionali hanno visitato l’area delle case Aler, per capire come sviluppare i futuri progetti in cantiere, facendo rete con la realtà dell’ambito camuno.

Alan Rizzi ha così commentato la mattinata al termine della visita: “Oggi sono qui per capire le esigenze abitative in contesti diversi da quelli delle metropoli, come Milano ad esempio. Ho raccolto informazioni e idee per poter uniformare la legge e renderla compatibile coi territori. L’obiettivo principale è quello di intercettare la domanda e di far sì che chi ha bisogno delle case popolari le abbia al più presto. Per questo mi sono permesso di consigliare di andare il più possibile a scorrere la graduatoria dei bandi, perchè è un patrimonio di informazioni per vedere chi ha davvero bisogno della casa popolare anche se magari non è davanti nelle priorità o nei requisiti”.

Sulla stessa line d’onda Claudia Carzeri: “Viviamo in un contesto sociale che è mutato in questi anni e che continua a mutare a causa della pandemia, della guerra e dell’aumento del costo delle materie prime, compresi gas ed eneregia. Quindi oggi anche i servizi abitativi devono andare in questa direzione con una popolazione che fa sempre meno figli e con gli anziani sempre più soli che hanno diritto di avere una sistemazione adatta al loro status: il welfare abitativo deve dare quindi risposte capillari a 360 gradi, anche in territori non centrali come può essere la Valle Camonica e lo stesso comune di Darfo”.

Presente all’incontro anche il presidente dell’Aler, Albano Bianco Bertoldo: “Stiamo valutando in questi giorni il contratto da circa 20 milioni di euro che dovrebbe portare il complesso di Angone, di proprietà ALER, ad avere un efficientamento energetico e un adeguamento antisismico adeguati al contesto. Un progetto pilota che è stato sviluppato dal dipartimento di ingegneria dell’Università Brescia e Bergamo: questo intervento consentirà un risparmio energetico fondamentale per le famiglie fragili che abitano in questa struttura”.

Il sindaco Dario Colossi: “Ho ospitato con grande piacere i rappresentanti della Regione con cui c’è un grande rapporto di stima professionale e umana. Sul tema degli alloggi popolari Darfo Boario Terme è il Comune capofila: siamo molto attenti alle fragilità e nei prossimi anni vogliamo continuare ad investire con idee e progettualità su questi temi a noi cari, anche con il contributo prezioso di Regione Lombardia”.

Chiosa Irene Abondio, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia che, con il gruppo Forza Italia Darfo, ha promosso la visita istituzionale: “Ho fortemente voluto questo sopralluogo affinchè tutte le parti che possono contrinìbuire a sostenere progetti di alloggi popolari toccassero con mano le necessità e la realtà della nostra Valle”.