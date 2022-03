Cantina Toblino partecipa al Digital Wine Show solidale, De Biasi: “Porteremo il nostro contributo all’evento”

martedì, 1 marzo 2022

Sarche di Madruzzo – Cantina Toblino partecipa al Digital Wine Show solidale di Associazione Mercurio e Vinhood. Una degustazione virtuale che raccoglie fondi per “I Colori delle Emozioni”, progetto ideato per aiutare i bambini a esprimere la propria emotività

CANTINA TOBLINO – Degustare un buon calice di vino diventa un gesto di solidarietà condivisa. Cantina Toblino, da anni impegnata nel sociale, martedì 15 marzo partecipa al digital wine tasting “Il gusto dell’emozione – La wine experience con il cuore”. Un’iniziativa charity ideata da Associazione Mercurio e Vinhood per finanziare il progetto “I Colori delle Emozioni”, che si pone l’obiettivo di aiutare bambini e bambine delle scuole elementari a comprendere, accettare ed esprimere la propria emotività.

Gli organizzatori del digital wine show hanno saputo creare un percorso di avvicinamento al mondo del vino, divertente e coinvolgente: i partecipanti saranno guidati da enologi e sommelier in un viaggio esperienziale ed educativo che attraversa tutti i cinque sensi. Prima dell’appuntamento (maggiori informazioni sul sito dedicato), gli iscritti riceveranno direttamente a casa la wine box contenente 2 referenze enoiche: la Nosiola Vigneti delle Dolomiti IGT di Cantina Toblino e il Shymer Terre Siciliane IGT di Baglio di Pianetto, partner pro-bono dell’evento assieme alla cooperativa sociale trentina.

IL DIRETTORE – “Siamo davvero onorati di poter partecipare a questo evento solidale –– dichiara Carlo De Biasi (nella foto), direttore generale di Cantina Toblino – Stiamo cercando di dare il nostro piccolo contributo ad associazioni, come Mercurio, nate per contrastare l’emergenza educativa e sociale che oggi penalizza fortemente le nuove generazioni in Italia. Inoltre, grazie all’approccio tecnologico e metodologico di Vinhood che pone al centro la persone, avvicinandole ai prodotti enogastronomici attraverso l’organizzazione di degustazioni informali, dal linguaggio semplice e comprensibile, abbiamo la possibilità di raccontare la storia, le tradizioni e le peculiarità del nostro territorio e dei nostri vini”.

Cantina Toblino, infatti, si dedica a progetti di natura sociale e aderisce in prima persona a eventi benefici e raccolte fondi. Un impegno che cresce di anno in anno e che nel 2020 ha visto l’inizio di altre due importanti collaborazioni. La prima con Beelieve-Social Impact, progetto startup che si occupa da un lato di sostenere la convivenza tra uomo e natura attraverso un artigianato a impatto sociale, dall’altro di affrontare il fenomeno dei NEET, dando nuove prospettive occupazionali e di autonomia ai ragazzi in difficoltà. La seconda partnership coinvolge Progetto 92, una cooperativa sociale impegnata a favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie che ha come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone.

CANTINA TOBLINO – Situata al centro dell’incantevole Valle dei Laghi, a nord del lago di Garda ed a sud delle famose Dolomiti di Brenta e poco distante dalla città di Trento, Cantina Toblino è un nome di rilievo nel mondo del vino. Nota come storica cantina sociale, offre un’ospitalità elegante e genuina e allo stesso tempo un innovativo laboratorio a cielo aperto, dove la ricerca viticola ed enologica porta ogni giorno a realizzare vini di qualità, con una particolare attenzione per l’ambiente. Oggi l’azienda agricola Toblino Srl coltiva i circa 40 ettari dell’antica mensa vescovile in regime biologico, mentre Cantina Toblino riceve le uve da più di 600 soci-viticoltori per un totale di oltre 850 ettari vitati.