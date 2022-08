Breno: la Croce Rossa organizza nuovo corso per volontari

domenica, 28 agosto 2022

Breno – “Diventa anche tu volontario“, con questo messaggio la Croce Rossa di Breno (Brescia) organizza un nuovo corso per l’ingresso nella Cri della sede di Breno e poi 120 ore per diventare soccorritori esecutori per ambulanza. Giovedì prossimo – 1 settembre – alle 20: 45 presso la sede di via Sommaione a Breno si terrà un incontro per la presentazione del corso. Saranno presenti il delegato tecnico di sede Gisella Favalli, Sandro Vielmi e il gruppo di soccorritori che illustreranno l’attività che viene svolta e il tipo di corso che verrà organizzato.

La Croce Rossa della delegazione di Breno ha avviato da luglio – in via sperimentale e per quattro mesi – un servizio 118 di urgenza ed emergenza dalle 8 alle 20 – sul territorio, con un’ambulanza e i sanitari disponibili nelle 12 ore. La richiesta di istituire un servizio 118 – h12 – è stata avanzata da dodici Amministrazioni comunali, con capofila il primo cittadino di Breno Alessandro Panteghini, ma anche Ossimo, Cividate, Ono San Pietro e gli enti locali della Media valle, oltre naturalmente alla Comunità Montana di Valle Camonica, che hanno fatto sentire la loro voce per ottenere da Regione Lombardia l’avvio del servizio di urgenza ed emergenza e l’attività sta dando ottimi risultati specie in questo periodo estivo.