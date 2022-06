Bienno, primi incontri del neo sindaco Bettoni: “Priorità alle opere pubbliche”

mercoledì, 15 giugno 2022

Bienno – Primi incontri del nuovo sindaco di Bienno (Brescia), Ottavio Bettoni che ha incontrato i dipendenti del Comune, fatto una ricognizione dello stato dei lavori e definito le priorità d’intervento.

“Dobbiamo recuperare gli ultimi mesi, quelli del commissariamento – spiega il neo sindaco Ottavio Bettoni – visto che si sono conclusi i bandi, che avevano visto partecipare l’Amministrazione allora guidata da Maugeri, e ottenuto importanti finanziamenti”.

“Ora – prosegue Bettoni – passeremo alla fase di progettazione e realizzazione e questa – dal primo incontro che ho avuto con i dipendenti del Comune e il segretario comunale – è la priorità che ho indicato”. La prima opera che porterete avanti? “Il centro medico”, sostiene il neo sindaco.

Ottavio Bettoni (nella foto), 51 anni, dirigente aziendale, con la lista “Bienno è anche tuo!” ha vinto le elezioni comunali, ottenendo 1.775 voti, pari al 71,69%, mentre la sfidante Lara Fanti, candidata della lista “Viviamo i Borghi” si è fermata a 701 voti, pari al 28,31%. La lista del sindaco ha ottenuto 8 consiglieri comunali, mentre quella di Lara Fanti ne avrà quattro. “E’ una grande soddisfazione essere stato eletto con questi numeri – prosegue Bettoni -. Ci sono due fattori che voglio ricardare: in primo luogo l’alta partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini e in secondo luogo il grande risultato ottenuto dalla nostra lista “Bienno è anche Tuo”, che ci dà fiducia per il lavoro da portare avanti nel quinquennio”.

La vittoria di Ottavio Bettoni è nel segno della continuità con i dieci anni dell’Amministrazione Maugeri e nelle prossime ore saranno anche svelati i nomi della Giunta comunale. “Ho chiesto a Maugeri – conclude Bettoni – la disponibilità a far parte del nuovo esecutivo, che presto sarà presentata”.