Bienno: dopo il raid, i ragazzi hanno ripulito i muri imbrattati

lunedì, 21 novembre 2022

Bienno (Brescia) – Hanno ripulito i muri che avevano imbrattato e domani – martedì 22 novembre – ci sarà un incontro tra la dirigente scolastica, il capo della polizia locale di Bienno, la psicologa della scuola e i genitori per affrontare la questione delle incresciose scritte comparse su alcuni palazzi comunali e case di Bienno (Brescia). Gli episodi erano accaduti la sera del 31 ottobre, con atti vandalici, scritte su muri, auto e cestini bruciati.

“Dopo la prima fase di verifiche – spiega Ottavio Bettoni, sindaco di Bienno – ho incontrato i ragazzi responsabili e insieme alle famiglie abbiamo concordato come e quando ripulire queste scritte. Tutti si sono mostrati collaborativi e hanno capito che la situazione era molto grave e che di conseguenza dovevano rimediare al gesto compiuto”. I ragazzi hanno già ripulito i muri, ora – come anticipa il sindaco – “lavoreremo sulla prevenzione per questo motivo in settimana ho incontrato tutti gli alunni delle scuole per chiedere la loro collaborazione nel tutelare il nostro e il loro paese e martedì 22 novembre il confronto sarò tra scuola e famiglie”.