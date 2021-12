Aprica, Baradello by night: inaugurata la pista illuminata più lunga d’Europa

domenica, 5 dicembre 2021

Aprica – Una serata speciale ad Aprica (Sondrio) per la Baradello by night, con l’inaugurazione della pista di sci illuminata più lunga d’Europa la super panoramica lunga 6 chilometri.

La società Baradello 2000 Spa ha sottoscritto il contratto con la Sea Spa del gruppo Eni e per il nuovo impianto sono stati investiti ottocentomila euro, che serviranno per illuminare con 30 pali a Led non solo la Super Panoramica, ma anche l’intera linea della seggiovia, e altri quattrocentomila euro sono stati destinati all’ampliamento dell’impianto di innevamento programmato lungo la pista.

Alla cerimonia che si è svolta ieri sera alla partenza della seggiovia Baradello 2000, erano presenti Lorenzo Sangiani, presidente della Società, Alessandro Damiani, consigliere della società Baradello 200o e consigliere comunale di Aprica, i sindaci di Aprica, Dario Corvi, e di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini, gli assessori regionali Massimo Sertori e Antonio Rossi, la consigliera regionale Simona Pedrazzi, l’alpinista Marco Confortola e i dirigenti della Sea Spa del gruppo Eni.

La festa d’inaugurazione è iniziata nel pomeriggio con il duo comico Chicco & Peppe di da Made in Sud e la musica di Vito Adriani, quindi sul palco si sono alternati il comico di Made in Sud Tommy Terrafino e Francesco Boccia con la band Made in Italy.

Poi è stato inaugurato il “Sentiero Uila” con l’alpinista Marco Confortola e successivamente – alla presenza delle autorità che sottolineato l’importanza degli investimenti sulla pista Baradello per la stazione sciistica al confine tra Valtellina e Valle Camonica – c’è stato il taglio del nastro per la Baradello by Night. La serata è proseguita con lo spettacolo “La bellezza non è tutto” con il comico di Colorado Cafè Gianluca Fubelli, alias “Scintilla”.

Ora gli appassionati di sci potranno divertirsi sulla pista illuminata più lunga d’Europa durante la serata con il prossimo appuntamento domani, lunedì 6 dicembre, dalle 19.30 alle 23.

Le serata dove ci si potrà divertire sulla pista illuminata sono il giovedì e sabato, mentre il venerdì dalle 18 alle 22 solo per scialpinismo e ciaspole.