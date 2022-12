Bagolino, Borgo dei Presepi: apertura e programma eventi

sabato, 24 dicembre 2022

Bagolino (Brescia) – Bagolino torna alla tradizione. Dopo i fatidici anni del Covid, torna a24la gioiosa manifestazione natalizia che vedrà ogni angolo del paese addobbato a festa e ingentilito da innumerevoli presepi di varie dimensioni, fogge, materiali, ambientazioni; quest’anno organizzato da Oratorio di Bagolino con la collaborazione di Habitar in sta terra, Comune di Bagolino, Pro Loco di Bagolino, Maniva Spa, Coro di Bagolino, Gruppo Alpini di Bagolino, Volontari e tutti coloro che hanno realizzato i Presepi del Borgo.

La manifestazione natalizia “Borgo dei Presepi”, è organizzata quest’anno dall’oratorio di B agolino, e nasce nello spirito del Natale che unisce le genti nella speranza della pace e di un futuro migliore; i presepi realizzati dalla popolazione di Bagolino rappresentano la natività nel modo semplice e famigliare della gente di montagna, esponendo i loro lavori davanti alle proprie case e negozi, nei vicoli, sotto i porticati, nelle nicchie dei muri, sui davanzali, anche nei boschi e sulle rocce dei monti, portando nel borgo il segno di una religiosità profonda e di un forte attaccamento affettivo ai propri simboli e tradizioni.

“Borgo dei Presepi” consente ai visitatori di calarsi in un’atmosfera natalizia intima, in cui la rappresentazione del sacro è l’essenza della manifestazione, accolta in un particolare ambiente alpino che la umanizza e la esalta: un buon motivo per una visita gradevole e serena da parte sia di turisti che degli stessi residenti.

Oltre alla visita al “Borgo dei Presepi” sarà possibile assistere ad alcune iniziative interessanti che faranno da corollario alla manifestazione principale; eccole.

L’apertura ufficiale del “Borgo dei Presepi” avverrà oggi – sabato 24 Dicembre – vigilia di Natale; dalle 16,30 saranno presenti per le vie del paese degli Zampognari, di Babbo Natale e del coro Le Cantorine; nel corso della giornata e per tutto il periodo natalizio, per visitare i presepi “Segui la Stella”, che guiderà alla loro scoperta.

Seguirà in Parrocchiale alle 22,30 la S. Messa di Natale, animata dal Coro di Bagolino; al termine della funzione sul sagrato della chiesa scambio di auguri con ristoro a cura del Gruppo Alpini di Bagolino e apertura del “Presepio di San Lorenzo”.

Lunedì 26 Dicembre, dalle 16 per le vie del paese si potrà assistere al “Canto della Stella”, interpretato dai Cantori di Degagna, dai Cantori della Val di Cembra e dai Cantori di Sabbio secondo la secolare tradizione presente in ampie zone dell’arco alpino.

Mercoledì 28 Dicembre, alle 15 “Alla scoperta degli antichi mestieri – Laboratorio per famiglie”, a cura di Habitar in sta terra, presso ex scuole di via Lombardi.

Giovedì 29 Dicembre, “Fiaccolata tra i Presepi”; ritrovo ore 20,30 in P.zza Mercato, visita ai presepi e arrivo in oratorio per ristoro con thè caldo.

Venerdì 30 Dicembre: ore 15,30 “ Letture natalizie per bambini”, presso Biblioteca Comunale; dalle ore 17,00 alle ore 20,00 per le vie del paese “Auguri in Coro” con il Coro Beorum e il Coro Due Valli; alle ore 20,30 presso il Teatro Parrocchiale commedia dialettale a cura della Compagnia Teatrale I Maläö́ä.

Martedì 3 Gennaio alle ore 20,30 presso il Teatro Parrocchiale replica della commedia dialettale con la Compagnia Teatrale I Maläö́ä.

Mercoledì 4 Gennaio, presso Biblioteca Comunale alle ore 16,00 “Chiara Bolometti, i miei libri illustrati”.

Venerdì 6 Gennaio, presso la Chiesa Parrocchiale alle ore 15 “Benedizione dei Bambini”; dalle ore 16,30 con partenza da P.zza Marconi il Coro di Bagolino intratterrà i visitatori “Cantando tra i Presepi”.

La manifestazione “Borgo dei Presepi” si concluderà domenica 8 Gennaio alle 15,30 presso il Teatro Parrocchiale con la commedia dialettale a cura della Compagnia Teatrale I Maläö́ä.