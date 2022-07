Ponte di Legno, il gregge di pecore in transito dalla Val Sozzine

domenica, 3 luglio 2022

Ponte di Legno – Curiosità tra i turisti che nelle scorse ore stavano passeggiando sulla strada che porta alla Val Sozzine dove sono transitate più di 200 pecore guidate dal pastore verso la parte alta della Valle Camonica. Bambini e famiglie si sono fermate ad immortalare il gregge con immagini girate sui social, mentre alcuni bambini si sono avvicinati al gregge. Nei prossimi giorni il gregge raggiungerà il Corno d’Aola dove si tratterà per un breve periodo, poi si sposterà verso Temù per concludere l’estate.

Durante questo periodo estivo sono numerose le opportunità per bambini e famiglie di avvicinarsi agli alpeggi: infatti sono state promosse dal Consorzio Silter Dop giornate in malga, dove si potrà vivere da vicino l’attività agricola in quota.