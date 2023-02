Assemblea dei Paracadutisti di Valle Camonica: le iniziative del 2023 

lunedì, 6 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Assemblea della Sezione Paracadutisti di Valle Camonica ieri a Darfo Boario Terme (Brescia).

Dopo il consueto e solenne momento di raccoglimento in ricordo dei Paracadutisti Caduti in guerra, in missione e sui campi di volo, la relazione del presidente Antonello Richini, seguita dagli interventi dei responsabili dei vari settori.

Nel complesso è emersa una situazione decisamente positiva, sia sul lato operativo che sul lato finanziario, quest’ultimo in particolare, ha permesso al sodalizio di poter partecipare alla “gara di solidarietà” che si è aperta dopo l’alluvione che ha coinvolto l’abitato di Niardo, donando una somma in denaro.

La Sezione ha partecipato a varie cerimonie, si è distinta in innumerevoli attività sportive, dall’alpinismo, alle gare di tiro dinamico, dalle gite alla riscoperta dei teatri che hanno caratterizzato i fatti d’arme nella 1^ guerra mondiale, all’organizzazione di eventi in ricordo delle gesta eroiche dei Paracadutisti Italiani, per finire con la donazione a vari istituti scolastici delle Bandiere da esporre all’esterno degli edifici. L’attività della Sezione è stata ritenuta a livello nazionale, una fra le più produttive, e questo è motivo di un legittimo orgoglio. Di particolare importanza, è stata la partecipazione al 1° Ranger Day tenutosi il 9 settembre 2022 a Montorio Veronese; sede del 4° Rgt. Alpini Paracadutisti-Ranger; su invito del Comandante il prestigioso Reparto, Colonnello Fulvio Menegazzo. La giornata si è conclusa con un momento conviviale all’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme. Il 2023 è ricco di iniziative, info su: www.anpdivallecamonica.it .