Arriva il contest “Il migliore sciatore di Aprica”

lunedì, 30 gennaio 2023

Aprica – Chi sarà il miglior sciatore di Aprica? Si potrà scoprire sabato 4 e domenica 5 febbraio con Aprica Best Skier, una sfida non agonistica aperta a tutti: in palio tanti super premi targati DF-SportSpecialist e Gruppo Bonaldi-Audi Bonaldi, compresi tre paia di Dynastar Sci Speed 963 con attacco Look NX 12 Konect e 2 Long Test Drive Audi. Come funziona?

Il 4 e 5 febbraio saranno due giornate sulle piste da sfruttare fino all’ultimo metro, per chi vuole diventare l’Aprica Best Skier: grazie ad un GPS saranno rilevati alcuni dati tecnici per trovare il miglior sciatore… o sciatrice. Non si corre contro il cronometro o lungo un tracciato prestabilito: il campo della sfida è l’intero comprensorio di Aprica e ognuno potrà scegliere in quale “specialità” cimentarsi.

Gli sciatori migliori infatti saranno evidenziati in base a diverse “categorie”: distanza totale percorsa, velocità media, tempo in movimento, dislivello negativo.

Al termine di ogni giornata i Best Skier verranno incoronati in Piazza delle sei contrade, alle 17, con la consegna dei premi messi a disposizione da DF-SportSpecialist e Gruppo Bonaldi. Non è una normale competizione agonistica, insomma, ma una giornata da vivere a tutto sci, una sfida prima di tutto con se stessi.

“I posti – dice l’assessore al Turismo Alessandro Damiani – sono numerosi ma non sono illimitati, quindi se vi sentite pronti per diventare Aprica Best Skier sarà bene non aspettare troppo per l’iscrizione: basta compilare il modulo che trovate nella pagina dedicata sul sito apricaonline.com. Entro il 30 gennaio la quota è di 15 euro per la giornata singola, che diventano 20 euro per le iscrizioni completate dopo il 30 gennaio. Per l’intero weekend il costo complessivo è di 30 euro. Ricordate di leggere con attenzione il regolamento di Aprica Best Skier, sempre nella pagina di iscrizione. Se servono altre informazioni o chiarimenti potete contattare direttamente l’Infopoint ai recapiti che trovate sul sito”.