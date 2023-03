Amministrare il Bene Comune: il corso prende avvio da Darfo Boario

mercoledì, 15 marzo 2023

Darfo Boario (Brescia) – ABC, Amministrare il Bene Comune: sabato 18 marzo si svolgerà l’evento organizzato in forma congiunta tra il Gruppo Valle Camonica Servizi e le Acli Valle Camonica e circolo Acli Media Valle Camonica nella sede del Gruppo Valle Camonica Servizi, in via Rigamonti a Darfo Boario (Brescia).

Il nono corso di formazione sull’Amministrazione dell’Ente Locale ha come titolo “L’impegno politico per lo sviluppo sostenibile”. “Il corso – sostengono gli organizzatori – segna la conclusione del terzo anno di formazione offrendo così una preparazione integrale a chi desidera prepararsi alla importante tornata elettorale del 2024. Più in generale, il corso intende accresce sempre di più la passione civica di giovani e meno giovani disponibili a impegnarsi per il bene comune. Negli anni il corso ha riscosso una qualificata e partecipata adesione soprattutto di giovani che ora amministrano alcune delle nostre comunità e impegnati in diversi enti sociali. Proprio loro potrebbero trovare in questo percorso un luogo formativo e di confronto per crescere in competenza e condividere la loro sensibilità politica”. “Il corso – aggiungono – si propone di realizzare una formazione sia motivazionale che tecnica, riferita ad aspetti istituzionali e gestionali dell’attività amministrativa in questa edizione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile”.

I docenti sono Amministratori e funzionari pubblici esperti in gestione degli Enti locali ai quali si affiancheranno testimoni di casi studio e buone pratiche.

Il primo incontro inaugurale del prossimo sabato 18 marzo – dalle 9:30 alle 12:30 si terrà presso il Consorzio Valle Camonica Servizi sul tema della Gestione integrata dell’energia e le prospettive di sostenibilità della Valle Camonica. Il 15 aprile, a Malegno, sarà la volta di “Reti sociali per la comunità-Una co-progettazione per lo sviluppo del territorio” ed il 29 aprile a Ponte di Legno si parlerà de “La ricerca dell’autonomia energetica-Un esempio di una gestione in house”. Previsto, inoltre, in data da definire, un altro incontro sul tema della “Transizione ecologica e reti territoriali”. L’evento conclusivo si svolgerà presso A2A di Brescia in condivisione con tutti i corsi ABC della Provincia sul tema Transizione ecologica e reti territoriali

Le Acli provinciali di Brescia e della Valle Camonica intendono offrire un’occasione per creare una comunità di giovani amministratori capaci di accogliere le sfide attuali mettendo al centro il bene comune. Per concretizzarla da sempre l’ associazione cerca di promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Il corso ha il patrocinio della Provincia di Brescia, della Comunità Montana e dell’Associazione Comuni Bresciani. Le iscrizioni, costo 50 euro, comprensivo della tessera Acli 2023, si effettuano sul sito www.aclibresciane.it entro il 17 marzo.