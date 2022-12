Alpe Cimbra, il Capodanno 2023 in piazza a Folgaria

lunedì, 26 dicembre 2022

Alpe Cimbra – Svelato il grande evento di Capodanno che coinvolgerà l’Alpe Cimbra e i tanti ospiti che decideranno di festeggiare l’ultimo dell’anno sulla Perla Alpina del Trentino. Come nei migliori film del periodo natalizio anche a Folgaria non può mancare la grande festa del Capodanno in Piazza. E la piazza prescelta sarà la rinnovata Piazza Marconi.

Sarà il Capodanno con Radio 80 a far compagnia ai turisti e ai residenti e a quanti vorranno unirsi alla festa in piazza a partire dalla prima serata fino all’1 del mattino. A partire dalle ore 21.45 sarà un susseguirsi di momenti di intrattenimento: giochi a premi, karaoke, dj set alternati agli aperitivi nei locali del centro, allo shopping o alla cena in uno dei tanti ristoranti del centro che propongono il Cenone. Dalle 23 inizierà il dj set che accompagnerà al countdown finale delle 24.

Come tutti i fine d’anno sulla neve non possono certo mancare le Grandi Fiaccolate delle Scuole di Sci dell’Alpe Cimbra ad emozionare gli ospiti ed ammaliare i bambini intenti a scoprire nel grande serpentone illuminato solo dalle fiaccole quale sarà il loro adorato maestro di sci: a Fondo Grande di Folgaria, a Lavarone e a Serrada dalle ore 18 inizierà il grande spettacolo in cui fuoco e neve daranno vita ad un’atmosfera surreale. E a Serrada dalle 19 un bellissimo spettacolo pirotecnico. Si brinderà insieme al 2023 e i desideri di ognuno si innalzeranno nella magica atmosfera dell’Alpe Cimbra, il tutto in compagnia di Radio 80.

“Il Capodanno in piazza – afferma Georgia Pola, presidente del Consorzio Voglia di Folgaria – è un evento che doveva ritornare in maniera importante nel centro di Folgaria dopo alcuni anni di assenza dovuti all’emergenza Covid 19, e per questo abbiamo scelto Radio 80 per la capacità di coinvolgere e divertire il grande pubblico.”

“Il centro di Folgaria è una realtà unica nell’arco alpino – afferma Michael Rech, sindaco di Folgaria – per la quale tutte le istituzioni e gli enti locali stanno lavorando insieme per la massima valorizzazione e in tal senso va un sentito ringraziamento al Consorzio Voglia di Folgaria per le tante attività svolte nel corso di questo anno”.

“Il commercio e la ristorazione dell’Alpe Cimbra sono un asset importante dell’offerta turistica complessiva della località e in tal senso è massimo l’impegno della nostra Apt – afferma Daniela Vecchiato, direttore dell’Apt Alpe Cimbra– per creare sempre nuove occasioni di promozione e di valorizzazione di questa importante offerta. E se poi come per magia dovesse scendere la neve sarà semplicemente fantastico!”.

Insomma, sull’Alpe Cimbra tra Fiaccolate, Cenoni, Mercatini e festeggiamento tutto è pronto per salutare il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno…ovviamente in piazza Marconi a Folgaria con Radio 80.