Alpe Cimbra for 4all ha ospitato “Mask to ride – Nessuno Escluso”

lunedì, 20 giugno 2022

Folgaria – Alpe Cimbra for 4all ha ospitato l’evento “Mask to ride – Nessuno Escluso”, un viaggio che vuole diffondere un messaggio di speranza, vicinanza e fiducia e nato nel 2020, durante il primo lockdown, da uno scambio di idee tra Nicola Barchet, campione di freestyle motocross Alvaro Dal Farra, il campione paralimpico di tiro con l’arco Oscar De Pellegrin e Mattia Cattapan, pilota di kart e fondatore dell’associazione Crossabili.

L’ambizioso obiettivo è quello di dimostrare vicinanza agli ospiti disabili di centri e associazioni, rimasi molto colpiti dalla situazione di isolamento forzato. Una condizione devastante, anche per i loro familiari.

Una carovana itinerante con due special guests, che sono anche e soprattutto due grandi amici: Alvaro, a bordo delle sue moto e Mattia, con la sua E-Motion-Drive, la motocarrozzina che abbatte le barriere della disabilità. Insieme, Alvaro e Mattia, improvvisano in tutta Italia momenti di intrattenimento e spensieratezza, veri e propri mini-show con salti e acrobazie che coinvolgono e sorprendono gli ospiti delle strutture e tutto il personale a loro supporto.

L’edizione 2022 sta portando in dono un’ora di grande adrenalina, gioia e soprattutto normalità, per regalare ancora una volta un sorriso, la miglior medicina per guarire. Ha ha fatto tappa a Vigolo Vattaro ieri domenica 19 giugno presso il campo sportivo di Vigolo Vattaro – Altopiano della Vigolana, dove si è svolto un evento che, in un clima di festa e di sport, desiderava sensibilizzare su temi importanti come l’accessibilità e l’inclusione. A partire dalle ore 14.00 hanno avuto luogo diverse attività tra le quali provare la Joëlette, le e-handmtb, le carrozzine con ruotino, ecc. Tra le altre cose, l’associazione AsTrID OdV, che ha sede nel comune Altopiano della Vigolana, ha organizzato una Skarrozzata, ovvero un percorso che riproduce le più frequenti barriere architettoniche che si trovano nei percorsi quotidiani: a bordo di una carrozzina si è potuto “vivere” questi ostacoli dalla prospettiva delle persone con disabilità.

A chiusura dell’evento si è svolto un breve incontro istituzionale anche con l’assessore provinciale Stefania Segnana che si è complimentata con l’associazione AsTrID OdV, con il Comune dell’Altopiano della Vigolana e con l’APT Alpe Cimbra per aver organizzato l’evento che avvicina famiglie e persone che hanno disabilità allo sport e permette di sperimentare attrezzature all’avanguardia per praticare lo sport in autonomia e in sicurezza. Ha inoltre posto un ringraziamento speciale a Mask to ride che, girando l’Italia, fa riconoscere tutti nella passione che li accomuna, la bike.

Il Sindaco del Comune di Altopiano della Vigolana Paolo Zanlucchi ha proseguito: “È un onore e un grande piacere ospitare sul nostro territorio eventi sportivi con gli atleti della Handbike e di Cross Ability che, una volta di più, ci insegnano ogni giorno che lo sport è vita. È stata una giornata intensa, ricca di emozioni e di spunti di riflessione. L’Altopiano della Vigolana saprà cogliere questa occasione e non mancherà di sostenere convintamente tutti i partecipanti, sapendo anche mettersi in ascolto per poter cogliere i suggerimenti, i consigli e le osservazioni che sono state evidenziate, perché oltre ad un grande avvenimento sportivo e spettacolare, abbiamo assistito soprattutto ad un evento che parla al cuore e alla mente delle persone. Il nostro Comune, ci tengo a sottolineare, sta operando concretamente per rendere fruibili a tutti i nostri bellissimi sentieri anche nei boschi dell’Altopiano della Vigolana, per offrire opportunità di spostamenti in sicurezza nella natura. L’auspicio mio personale, è che questo evento possa diventare un appuntamento fisso anche in futuro”.

“Un’occasione importante l’evento Mask to Ride per mantenere alto il nostro impegno sul turismo accessibile”, ha affermato Daniela Vecchiato direttore APT, “sul quale la nostra APT è impegnata da anni con progetti dedicati. Oggi possiamo affermare di aver reso disponibile una proposta turistica 4ALL di eccellenza. Per questo ringraziamo Scie di Passione che organizza durante tutto l’anno attività outdoor 4ALL e insieme ad Andrea Facchinelli di AsTrID OdV sono al nostro fianco per realizzare i progetti o come preferiamo chiamarli i sogni. Ringraziamo gli organizzatori di Mask to ride e i loro sponsor che rendono possibili eventi come questo e l’associazione Astrid Onlus che sta svolgendo un lavoro importantissimo in Trentino e non solo”.

“Scie di Passione è impegnata da oltre 10 anni a promuovere lo sport accessibile”, ha concluso Stefano Carbone direttore di Scie di Passione con sede a Folgaria, “e abbiamo avvicinato alla pratica sportiva, in primis lo sci ma oggi l’handbike, l’orienteering e altre attività nella natura miglia di persone con diverse disabilità. Insieme agli operatori del ricettivo abbiamo creato una realtà che è unica in Italia”.