Alpe Cimbra 4All, una stagione invernale all’insegna dello Sport e dell’inclusività

mercoledì, 15 marzo 2023

Folgaria – L’inverno del 2022-2023 volge al termine, ma è stata ancora una volta una stagione di sport, condivisione e inclusione sulle piste della Ski Area Alpe Cimbra.

Prosegue con grande entusiasmo il lavoro della località e della Scuola Sci “Scie di Passione” dedicato alle attività sportive per tutti. Già nel mese di dicembre le piste di Passo Coe hanno visto protagonisti gli allievi del Comitato Italiano Paralimpico Emilia Romagna per il loro Raduno Invernale. Molte associazioni e gruppi di persone disabili hanno scelto l’Alpe Cimbra per le loro attività grazie agli ormai rodati servizi di accoglienza e accessibilità delle strutture ospitanti. G.A.S.T., Happy 2, Casa del Sole Onlus, Macramè sono solo alcune delle realtà che hanno visto gioire i loro associati durante magiche discese con gli sci, lo snowboard o emozionanti ciaspolate.

Alcuni importanti progetti sono proseguiti all’insegna della continuità: il Progetto Emma giunto ormai alla 10° edizione, ha continuato a portare a sciare oltre 20 ragazzi con disabilità cognitivo-relazionale ogni settimana, gran finale previsto per giovedì 23 marzo.

L’associazione “Continuando a Crescere” ha lavorato invece con una decina di allievi che hanno partecipato l’11 e 12 febbraio alla X Color Neve insieme ad altre 100 bambini di tutti le età, una divertente e colorata sfida che da qualche anno è diventata inclusiva!

Dal 10 al 12 febbraio si è svolto sempre sulle nevi di Folgaria il Freerider Sport Events, che ha lo scopo di rendere possibile il connubio tra disabilità fisica e sport invernali, dimostrando come sia possibile superare tutte le barriere che possono limitare una pratica sportiva.

E dal 19 al 23 Marzo, un gruppo di oltre 20 ragazzi affetti dalla sindrome del “Cri du chat”, una malattia genetica molto rara, originata, al momento del concepimento, dalla perdita di un frammento cromosomico che determina un grave ritardo nello sviluppo cognitivo e motorio.

L’evento, che avrà carattere aggregativo, divulgativo, scientifico e sportivo, è organizzato da Manuela Sfondrini Barbini, mamma di Francesco, da anni impegnata nell’organizzazione di queste iniziative.

Lo scopo di questo incontro è dimostrare ai ragazzi e alle loro famiglie che è possibile praticare uno sport come lo sci con piacere, soddisfazione e miglioramento.

Le famiglie, provenienti da tutta Italia, saranno ospitate all’Hotel Vittoria di Folgaria. Per quattro giorni i ragazzi avranno a disposizione i maestri di sci della scuola Scie di Passione, affiancati dagli allievi del corso maestri di sci “Val Gardena” organizzato dalla Snowsports Academy San Marino e, svolgeranno attività sportiva nel comprensorio della Ski Area Alpe Cimbra, a Fondo Piccolo. L’attività sportiva unitamente a quella ludica di gruppo sono ritenute importanti nelle terapie riabilitative, ed in questo caso, anche una preziosa esperienza per i futuri maestri di Sci.

Per l’organizzazione dell’evento è prezioso il contributo di APT Alpe Cimbra e Folgariaski, e saranno inoltre presenti quattro medici di primaria importanza che fanno parte del comitato scientifico dell’associazione che si occupa di questa sindrome.

Dal 20 al 22 marzo torneranno in pista anche i ragazzi del Raduno Famiglie Cri du Chat che torna a Folgaria per la sesta volta in questi anni.

Ai Campionati Italiani Studenteschi dello scorso 8 marzo si sono sfidati anche atleti su monosci e dualsci. “L’Alpe Cimbra è una destinazione accessibile non solo d’inverno ma anche in tutte le stagioni – afferma il direttore Apt Alpe Cimbra Daniela Vecchiato – grazie alla disponibilità di tutti gli ausili necessari a garantire la pratica di tutte le attività sportive (sci, trekking, bike), agli hotel e ristoranti accessibili ma soprattutto grazie alla cultura dell’inclusività che caratterizza il territorio dell’Alpe Cimbra.

Impegno, passione e professionalità al servizio di questi importanti iniziative, possibili solamente grazie ad un lavoro di squadra portato avanti con determinazione, afferma il “Direttore di Scie di Passione” – Stefano Carbone“.

Dall’associazione, un ringraziamento ad APT Alpe Cimbra, FolgariaSki e Comune di Folgaria che continuano a credere nell’importanza di queste iniziative e nella bellezza dello sport per tutti.