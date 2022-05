A Riva del Garda Fierecongressi manifestazioni sempre più internazionali

lunedì, 30 maggio 2022

Riva del Garda – La stagione fieristica e congressuale a Riva del Garda (Trento) registra segnali positivi con una ripresa all’insegna dell’internazionalità. Questa la parola d’ordine al centro della strategia portata avanti quest’anno da Riva del Garda Fierecongressi a favore del rilancio e della valorizzazione degli eventi organizzati e ospitati.

Nel pieno della fase della ripartenza e con l’obiettivo di diventare sempre più crocevia internazionale di business e tendenze, il polo fieristico e congressuale ottiene già significativi risultati a fronte dell’attività svolta per consolidare il suo posizionamento nel mondo e intercettare le opportunità offerte dai mercati esteri d’interesse.

Manifestazione internazionale – La più recente novità vede protagonista Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza: la fiera dedicata al settore Ho.Re.Ca. diventa ufficialmente manifestazione internazionale, grazie all’ottenimento dell’attestazione assegnata da ISFCERT-Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, riconosciuto da Accredia, dopo gli audit e una attenta analisi dei dati di espositori e visitatori secondo i rigidi criteri nazionali stabiliti nell’ambito dell’intesa Stato-Regioni del 2014.

Alla conferenza stampa (nella foto) erano presenti il presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini, la direttrice Alessandra Albarelli, l’assessore del Comune di Riva del Garda Luca Grazioli, Giovanna Voltolini, Renata Farina e Gianpaola Pedretti.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento, frutto di un lavoro costante e di investimenti che come Riva del Garda Fierecongressi abbiamo sostenuto in questi anni. Oltre a rappresentare una garanzia di qualità e affidabilità, grazie alla certificazione potremmo dare un ulteriore impulso alle attività promozionali, potenziando la presenza di visitatori-buyer esteri provenienti dai Paesi europei, oltre a proseguire nello sviluppo di nuovi e ambiziosi progetti – spiega Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi. – La certificazione non è infatti solo un traguardo importante ma un nuovo punto di partenza strategico che ci consentirà di dare una maggiore visibilità a Hospitality e alla città di Riva del Garda grazie all’inserimento nel calendario degli appuntamenti fieristici internazionali”.

Prossimo evento – Appuntamento internazionale per eccellenza e manifestazione core della Società, anche Expo Riva Schuh & Gardabags segna un nuovo traguardo all’interno del panorama fieristico mondiale, ottenendo nel mese di maggio l’attestato ufficiale rilasciato da Ufi – The Global Association of the Exhibition Industry per certificare l’alta qualità delle manifestazioni a livello globale.

Il marketplace di riferimento per il settore delle calzature di volume e dell’accessorio si appresta a tornare dall’11 al 14 giugno a Riva del Garda richiamando espositori e visitatori provenienti dall’estero e con la previsione di raggiungere numeri sempre più vicini al periodo pre-pandemia. Elementi che confermano la vocazione internazionale della manifestazione e un posizionamento che si consolida anche in questa stagione, grazie all’adozione di iniziative in linea con l’evoluzione dei mercati e alla collaborazione con Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency) allo scopo di intensificare il programma di incoming buyer dall’estero.

“Constatiamo con soddisfazione che il lavoro svolto in questi mesi e le collaborazioni coltivate a livello internazionale stanno portando nuove opportunità a favore del rilancio dei nostri eventi. – dichiara Roberto Pellegrini (nel video), presidente di Riva del Garda Fierecongressi – Sempre in un’ottica di crescita, siamo anche al lavoro per studiare sinergie con alcune fiere estere, mentre questi ultimi traguardi raggiunti da Hospitality, che oggi finalmente gode dello status di manifestazione internazionale, e da Expo Riva Schuh & Gardabags, appuntamento atteso e riconosciuto sia a livello locale sia internazionale, ci fanno capire che stiamo seguendo la giusta direzione. Da parte nostra c’è tutta la voglia e l’impegno di riportare presto queste fiere e tutti gli altri eventi promossi dalla Società, che nella zona dell’Alto Garda Trentino generano un indotto significativo, al massimo del loro splendore e potenziale, valorizzando la loro importanza nel mondo a livello di business e l’unicità del contesto che li ospita”.

“Questi ultimi risultati sono il frutto di un grande impegno profuso negli ultimi mesi da Riva del Garda Fierecongressi, che in periodo di difficoltà ha avuto la grande capacità di trasformare i problemi in opportunità. Sono traguardi che testimoniano l’adozione di strategie vincenti da parte dell’ente fieristico e congressuale, che vede il Comune di Riva del Garda al suo fianco in un percorso di sviluppo condiviso” – commenta Luca Grazioli, Assessore per la qualità urbana, sicurezza, viabilità, patrimonio del Comune di Riva del Garda.

Attività congressuale – Anche il comparto congressuale registra segnali decisamente positivi, con un’alta qualità degli eventi ospitati presso il Centro Congressi di Riva del Garda e Spiaggia Olivi. Il calendario di quest’anno è ricco di appuntamenti associativi, medico-scientifici e aziendali. Nello specifico, sono 13 gli eventi internazionali tra i 48 inseriti nel calendario dei congressi a Riva del Garda per il 2022, anno in cui si attendono oltre 15.000 partecipanti, di cui circa 4000 provenienti dall’estero, per un totale di quasi 50.000 presenze.

A inaugurare la primavera è stato il Congresso della Società Europea del Basicranio (ESBS), il primo in presenza dopo la pandemia che ha consentito di riunire medici, ricercatori e professionisti del settore provenienti da tutta Europa e non solo, raggiungendo in quattro giorni oltre 2500 presenze. Nel mese di maggio si è tenuto anche il prestigioso congresso AOGOI – Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani e tra i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno la comunità scientifica internazionale, da segnalare il 16° Congresso sui Vaccini organizzato dalla casa editrice internazionale Elsevier, che avrà luogo al Centro Congressi di Riva del Garda dal 12 al 14 settembre. Nei prossimi mesi non mancheranno inoltre prestigiosi eventi nazionali come il 40° Congresso Nazionale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) dal 18 al 21 settembre, il 16° Congresso Nazionale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) dal 12 al 15 ottobre, il 7° Congresso Nazionale SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio) dal 17 al 19 ottobre, il 61° Congresso di SNO Italia (Scienze Neurologiche Ospedaliere) dal 9 al 12 novembre. Non mancano nel calendario gli appuntamenti regionali di grande prestigio come l’AgriRisk Festival dal 17 al 18 giugno, il Congresso Giuridico Distrettuale dal 22 al 24 settembre e, nello stesso mese, l’Assemblea annuale di Confindustria Trento. La ricchezza del calendario congressuale garantisce una ricaduta economica, scientifica e culturale per la provincia, grazie alle relazioni nazionali e internazionali che gli Ambasciatori del Trentino intrattengono nello svolgimento delle loro professioni.

Una intensa attività di incoming fieristico e congressuale ed internazionale gestita da ON THE GO, agenzia viaggi parte del gruppo Riva del Garda Fierecongressi che dopo la trasformazione, avvenuta nel 2021 dalla storica Rivatour a DMC-Destination Management Company per l’intero ambito Gardesano e Trentino, si appresta a organizzare per la città di Trento, in collaborazione con l’Azienda di Promozione Turistica, l’evento UCI Gran Fondo Championships, in programma dal 15 al 18 settembre.