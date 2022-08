Montagna accessibile, a Temù confronto sui progetti di inclusione

giovedì, 18 agosto 2022

Temù – La biodiversità, la tradizione ed il futuro, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle tradizioni, il turismo invernale ed estivo, il turismo accessibile, lo sport e il rispetto per l’ambiente e le persone. Sono i mille volti della montagna, un patrimonio che deve essere per tutti, per la valenza sul fronte ambientale, sociale, culturale.

Per fare il punto sulle iniziative avviate nel Bresciano per rendere la montagna accessibile, per valutare le prospettive e le opportunità future, questa sera – giovedì 18 agosto alle 21 – nella piazzetta vecchia di Temù (Brescia), si terrà il convegno “La montagna luogo di tutti”, promossa da Comune di Temù e Pro loco di Temù, con il comitato Unicef Brescia.

“Tutti i bambini hanno il diritto ad avere acqua da bere, cibo da mangiare, e aria pulita per respirare. Sembra un’affermazione ovvia che però è necessario ribadire e rinforzare con un altro diritto: quello a vivere in un ambiente sano e sicuro. Forse non esiste una minaccia maggiore per i diritti della prossima generazione di bambini di vivere su un pianeta “in fiamme – commenta Gianfranco Missiaia, presidente Unicef Brescia -. I cambiamenti climatici hanno il potenziale di minare tutti questi diritti di base e, in effetti, la maggior parte dei miglioramenti ottenuti nella sopravvivenza e nello sviluppo dei bambini negli ultimi 30 anni”.

Da qui l’impegno attivo di Unicef a livello globale per cercare di arginare questa emergenza, con progetti concreti e iniziative di sensibilizzazione, come quella che si svolgerà a Temù. “Abbiamo aderito volentieri all’organizzazione di questo evento – conclude Missiaia – perché è un’occasione per parlare di ambiente, ma anche di accessibilità, tema caro ad UNICEF che si occupa da sempre di inclusione ed uguaglianza”. Oltre a Gianfranco Missiaia, l’incontro vedrà la partecipazione di Giuseppe Pasina, sindaco di Temù; Claudia Carzeri, consigliera di Regione Lombardia; Guido Pietro Calvi, responsabile Servizio Parco Adamello Comunità Montana di Valle Camonica; Graziano Pennacchio, Visit Brescia; Christian Ramus, Sol.Co. Onlus; Paolo Badiini, presidente di Sentieri Accessibili; Leonardo Toloni, presidente Fondazione Carrettoni; Lino Zani, alpinista. La serata sarà moderata da Maddalena Damini, direttrice artistica di Teletutto e Radio Bresciasette.