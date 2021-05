Variante di Edolo, ipotesi commissario per sbloccare l’opera

venerdì, 14 maggio 2021

Edolo – “Serve un commissario per portare avanti le grandi opere del nostro territorio, tra cui la variante di Edolo”. Così il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi (nella foto), ha posto la questione di tre opere attese da anni – anzi decenni – nel Bresciano. Si tratta della variante della statale 42 del Tonale a Edolo (Brescia), della statale 45 bis e dell’Autostrada della Val Trompia.

Oltre al presidente Alghisi, sono intervenuti il presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, e il presidente della Comunità Montana Val Trompia, Massimo Otelli, che hanno ricordato l’importanza delle nuove infrastrutture di cui si parla da tempo e che il 2021 potrebbe essere l’anno dello sblocco definitivo. Il presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, ha evidenziato che il distretto industriale di Lumezzane e della Val Trompia fattura mediamente 5 miliardi l’anno e rappresenta il 6,3% del PIL dell’intera provincia di Brescia. Invece Massimo Otelli ha svelato che gli ostacoli per la realizzazione dell’autostrada della Val Trompia sono stati superati.

Le tre opere stradali sono fondamentali per il rilancio dell’attività produttiva e del turismo. D’altro lato la variante di Edolo è importante per l’intera Valle Camonica e il turismo montano tra Lombardia e Trentino, in vista anche delle Olimpiadi Invernali 2026, con la possibilità di ospitare tra Ponte di Legno e il Tonale le gare di scialpinismo e gli allenamenti di alcune nazionali.

Il presidente Samuele Alghisi ha ricordato che le tre opere sono finanziate, in base ad accordi tra Regione Lombardia, Province di Brescia e di Trento, però ci sono stati ostacoli con il passaggio da un Ministero all’altro per ottenere le autorizzazioni necessarie. “Nominare un commissario – è la conclusione – è un passaggio quasi obbligato per superare anche gli ultimi intoppi e avere un interlocutore durante la realizzazione”.