Valle Camonica, il Silter Dop conquista le tavole. Bezzi: “Premiate genuinità e alta qualità”

martedì, 31 dicembre 2019

Ponte di Legno – Il Silter Dop piace sempre più ed è uno dei formaggi maggiormente richiesti sulle tavole di questo periodo natalizio.

Il Silter Dop esalta i primi piatti tradizionali e viene gustato a inizio e fine pasto con vini bianchi, ideali quelli di Valle Camonica e Franciacorta. Profuma di erbe di montagna e il suo uso in cucina è vario, dato che può essere utilizzato come condimento per paste e gnocchi, come ripieno di carne e di torte salate, oltre ad essere perfetto per fondute e polenta.

LA RICHIESTA - In tutta la Valle Camonica la risposta della clientela è positiva e i produttori – una ventina di aziende agricole - sono soddisfatti dell’interesse e delle richieste per il tipico formaggio camuno. “Abbiamo avuto un incremento di richieste del Silter Dop – spiega Andrea Bezzi (nel video), titolare dell’omonima azienda con sede a Ponte di Legno e presidente del Consorzio Silter Dop con sede a Breno – e questo è dovuto soprattutto all’alta qualità e genuità del formaggio. Al cliente indichiamo l’origine del Silter Dop, che viene prodotto tutto l’anno, con la possibilità di identificare la malga e questo è una garanzia per chi acquista“.

VIDEO

LA QUALITA’ - Il Silter Dop è un formaggio ricco di flora lattica, con elevata micro-biodiversità, ha una forma cilindrica dal diametro tra i 35 e i 40 centimetri. Prende il nome dal locale nel quale viene stagionato durante il periodo dell’alpeggio, il gusto e l’aroma risentono moltissimo dell’influenza del pascolo dei singoli alpeggi, la pasta è chiara, di color paglierino ed ha un sapore che ricorda molto il gusto del latte. Con il passare dei mesi l’aroma ed il sapore si fanno più intensi, mantenendo uno straordinario equilibrio anche quando, a stagionatura avanzata, il gusto diviene più sapido e leggermente piccante e la pasta diviene più gialla.