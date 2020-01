Skibus Alta Valle Camonica: scattano i nuovi orari

lunedì, 6 gennaio 2020

Ponte di Legno – Con la festività dell’Epifania cambiano gli orari dei bus navetta a Ponte di Legno, Temù e nei collegamenti tra Edolo e Ponte di Legno. Il servizio skibus sarà in funzione fino al 13 aprile: collega tutte le frazioni della località turistica dalignese, inoltre una linea è dedicata a Temù e un’altra collega Edolo-Incudine-Vezza d’Oglio-Vione-Temù-Ponte di Legno.

“Nel periodo natalizio – afferma Fausto Maroni, titolare dell’omonima azienda a cui è stato affidato il servizio – abbiamo avuto un afflusso elevato di turisti, favorendo una mobilità sostenibile nelle località dell’Alta Valle Camonica. Sono state potenziate alcune linee e il collegamento tra Edolo e Ponte di Legno garantisce ampie opportunità agli sciatori”.

Il servizio skibus è articolato con tre linee su Ponte di Legno, serve tutte le frazioni e le principali strutture ricettive del paese, una a Temù. Il ticket per la corsa singola è di 1,50 euro, i biglietti si acquistano direttamente sull’autobus e il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali. Clicca sulle immagini per ingrandire orari e dettagli zona per zona.

TARIFFE

LINEE A, B, D, Temù

Biglietto/ticket € 1,50 (corsa singola)

I biglietti si acquistano direttamente sull’autobus.

Il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali in corso di validità.

LINEA E Edolo-Ponte di Legno

Quattro fasce di tariffe, in sequenza per zona da Edolo, Iscla, Incudine, Vezza d’Oglio, Stadolina, Vione, Temù, Pontagna, Ponte di Legno (1,30 euro, 1,60 euro, 1,90 euro e 2,30 euro). I Biglietti si acquistano nelle rivendite “Arriva” (EX SAB) convenzionate oppure sull’autobus con una maggiorazione di € 1,30. Il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali in corso di validità.

Linea A

Piazzale Cida (Impianti di risalita) – Via Corno d’Aola – Autostazione Comunale 8 – Via Risorgimento – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Giovannina Bulferi – Via G.Maria Brichetti – Via G.Maria Brichetti (Hotel Sorriso) – Villa Dalegno (loc. Orti) – Via Belvedere (incrocio Via Valeriana) – Via Roma (bivio Poia) – Via Roma (Hotel Maniero) – Via Roma – (Hotel Mirella) – Autostazione Comunale – Piazzale Cida (Impianti di risalita).

Linea B

Precasaglio (Hotel Frigidolfo) – Via Don Giacomo Ragazzi (fermata SAB) – Via San Giovanni – Via Sandro Bonicelli (Pavoniani) – Via Sandro Bonicelli (bivio Zoanno) – Via A. Marangoni (bivio Villa Luzzago) – Via Guglielmo Marconi – Via Giovannina Bulferi (Hotel Cristallo) – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Risorgimento – Autostazione Comunale – Via Corno d’Aola – Piazzale Cida (Impianti di risalita).

Linea D

Pezzo (Stazione) – S.S. 300 (Ponte dei buoi) – Area camper – Via Trento (Palace) – Via Baslini (incrocio Via Villini) – Via Baslini (loc. Sumanì) – Strada Statale n.42 – Piazzale Cida (Impianti di risalita).

Linea Temù

Seggiovia Roccolo Ventura – Via Val d’Avio – Via Cavaione (Camping Presanella) – Via Prevalè – Via Traviolo – Seggiovia Roccolo Ventura – Via Saletti – Via Tollarini – Via Dante – Via Roma – Piazza (Ufficio Turistico) – S.S. 42 (Bar Rewind) Seggiovia Roccolo Ventura.