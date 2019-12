Seconda edizione del Winter Tour Valle dei Segni

venerdì, 20 dicembre 2019

Ponte di Legno – Presentato il calendario del Winter Tour Valle dei Segni 2019-2020. Per il secondo anno consecutivo riparte l’iniziativa-circuito di ciaspolate e raduni di sci d’alpinismo di Valle Camonica promosso e coordinato dall’Assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica Massimo Maugeri con l’obiettivo di “incentivare e sostenere uno sport di settore, in grado di promuovere anche l’immagine della Valle dei Segni valorizzando il territorio camuno: montagne, boschi e scorci da vivere e scoprire in modo sostenibile a diretto contatto con la natura”.

Grazie al coordinamento della Comunità Montana, è stato creato un network tra le varie manifestazioni che prevede un calendario di 24 eventi distribuiti in 18 Comuni, limitando sovrapposizioni e garantendo una maggiore visibilità e partecipazione di appassionati. Il via domani da Ponte di Legno: qui il programma.

Per premiare i partecipanti più fedeli, quest’anno è stata ideata “Gira Raduni”, la “tessera fedeltà” del circuito di ciaspolate e raduni di sci d’alpinismo sulle montagne della Valle Camonica.

Per aderire basta accedere all’apposita sezione sul sito www.wintertour.it, stampare la tessera e far timbrare la casella corrispondente ad ogni manifestazione “Winter Tour”. Partecipando ad almeno 6 eventi si avrà diritto ad un gadget e si potrà aderire all’estrazione premi in programma durante la serata conclusiva.