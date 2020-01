Saviore: incendio tetto, intervento dei vigili del fuoco

martedì, 14 gennaio 2020

Saviore – Incendio tetto in un’abitazione di Saviore (Brescia). Nella notte è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Edolo e Breno e della sede di Darfo Boario Terme.

I militi hanno lavorato per circa un paio d’ore per domare l’incendio e bonificare l’area. Sono andati distrutti circa 15 metri quadri di tetto e la casa non è stata dichiarata inagibile. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo, che molto probabilmente si è sviluppato da una canna fumaria.