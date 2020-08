Malonno-Zazza, grande attesa per la manifestazione motoristica

sabato, 22 agosto 2020

Malonno – Tutto pronto per la Malonno-Zazza, in programma domenica 30 agosto. Il ritrovo presso il laghetto di Malonno alle 9, dove ci sarà l’incolonnamento delle auto e la manifestazione continuerà fino alle 18. Verranno disputate 2 manches al mattino e 3 manches al pomeriggio: per il parco assistenza verrà utilizzato il piazzale del campo sportivo che sarà, come da vigente normativa Covid, riservato solo ad operatori e piloti iscritti censiti e identificati. Per partecipare serve la tessera M.s.p. Sport Italia.

La Malonno Zazza è un ricordo a tante persone che partecipano al rally della Vallea Camonica: si trattava di una bellissima prova speciale che dà Malonno attraversava Zazza e poi c’era la discesa a Rino di Sonico.

La manifestazione motoristica non competitiva è organizzata da Motori in Montagna 2020, l’associazione “Le valli bresciane” con il sostegno del Comune di Malonno, Automobilismo e MIM Eventi.

Per informazioni. cell. 393 1558280 o 329 6466897