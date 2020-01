Malonno, servizio di ascolto: i carabinieri incontrano i cittadini

martedì, 14 gennaio 2020

Malonno – L’Arma dei carabinieri ha istituito un “servizio di ascolto” presso il municipio di Malonno (Brescia) realizzato in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Cedegolo per rispondere alle esigenze e alle necessità dei cittadini. Il primo appuntamento del 2020 è in programma oggi – martedì 14 gennaio – dalle 9 alle 10.

L’incontro in municipio a Malonno (Brescia) del “servizio di ascolto” è stato voluto dall’Arma dei carabinieri del comando provinciale di Brescia per avvicinare i cittadini. Numerosi gli incontri nel 2019. In Valle Camonica l’iniziativa è coordinata dal capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia carabinieri di Breno. Una volta al mese i comandanti delle 14 stazioni del territorio camuno incontrano i cittadini.

Il Maresciallo Maggiore Brunello Bacco (nella foto), comandante della stazione carabinieri di Cedegolo (Brescia) o un suo delegato incontrerà la popolazione, raccoglierà quesiti e istanze, inoltre saranno fornite risposte e consigli sui comportamenti utili per arginare i reati, in particolare su quelli più comuni come furti in appartamento e truffe ai danni degli anziani. Infine saranno fornite dall’Arma informazioni su altri fenomeni – ad esempio spaccio e bullismo – e su come presentare le denunce.

Il “servizio di ascolto” offrirà l’occasione per incontrare i carabinieri e conoscere le modalità di prevenzione.