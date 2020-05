Malegno, il Moto Club Sebino pronto alla ripartenza: le gare in estate

giovedì, 28 maggio 2020

Malegno – Definito il calendario delle gare di Enduro, con il Mondiale che vedrà protagonisti in estate e autunno i piloti del Moto Club Sebino, guidati dal presidente Costante Bontempi. Dopo un avvio di stagione promettente per il team che ha sede in via Cava a Malegno (Brescia) è arrivato lo stop forzato per l’emergenza sanitaria.

Adesso, momento in cui sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel, i piloti del MC Sebino sono pronti a ripartire e a sfidare gli avversari in avvincenti gare. Due appuntamenti agonistici – secondo il calendario – si terranno in Valle Camonica con l’organizzazione del Moto Club Sebino a fine estate e in autunno.

“Abbiamo grande entusiasmo – spiega Costante Bontempi (nella foto sotto), presidente del Moto Club Sebino - i nostri piloti sono pronti a ricominciare e a regalarci grandi soddisfazioni come è accaduto nelle ultime stagioni”.

Intanto il Moto Club Sebino ha tracciato un bilancio dell’attività e delle manifestazioni organizzate dal 2 gennaio 1971 quando si è costituito, con la prima sede in via Roma a Marone (Brescia). Dal 2 gennaio 1984 si è trasferito in piazza Generale Ronchi a Breno e dal 2 gennaio 1997 ha sede in via Cava a Malegno. Tra gli eventi spiccano Motoraduni, in particolare quelli al Crocedomini, quindi le gare E Enduro fuoristrada, M.S Motoslitte, Q Quad, V.S Velocità in salita, Motard, mentre tra i campi gara aperti e gestiti figurano: campo Cross Argai a Breno dal 1975 al 1999, campo Cross a Canneto di Cevo dal 1985 al 1991, campo Cross a Pontagna di Temù dal 1986 al 1988 e il campo Cross di Sonico inaugurato il 26 marzo 2013.

Nel corso degli anni la guida del Moto Club Sebino è stata così articolata: dal 2 gennaio 1971 presidente Piergiorgio Cristini “Il Conte”; dal 2 gennaio 1984 presidente Costante Bontempi, che aveva ricoperto la carica di segretario negli anni 1981, ’82, ’83; dal 2 gennaio 1996 presidente Francesco Valcher; dal 2 gennaio 1997 presidente Giovanni Maria Belfiore Mondoni, e dal 2 gennaio 1998 presidente Costante Bontempi. Tra le manifestazioni organizzate spiccano due gare del campionato Mondiale Enduro (Borno 2007, Edolo 2018); una gara Mondiale di Enduro/Vintage a Montecampione 2018; una gara del Campionato Europeo Enduro a Borno 2005; 11 gare European & African, Desert Cup e Cross Country, 44 gare dei campionati nazionali classi E 12, Q 4, M.S 11, M.R 12, V.S 4, Mot. 1 e 46 gare regionali del campionato regionale e 2 gara campionato provinciale Enduro Edolo 1978 e Pian Camuno 2009

La bacheca del Moto club Sebino è impressionante e da record: 129 al 1° posto, 72 al 2° Posto e 68 volte al 3° posto.

I RISULTATI DEL MOTO CLUB SEBINO

1979 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. CADETTI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

1981 1° BALZARINI MAURO CAT. JUNIOR ENDURO SU PUCH 500 CAMPIONE ITALIANO

1981 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. JUNIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

1982 2° SURINI WALTER CAT. CADETTI ENDURO SU VILLA 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO

1982 2° MONIERI ANGELO CAT. CADETTI ENDURO SU AIM 80 NEL CAMPIONATO ITALIANO

1982 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. CADETTI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

1982 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. JUNIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

1983 1° SURINI WALTER CAT. JUNIOR ENDURO SU PUCH 500 CAMPIONE ITALIANO

1983 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. JUNIOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

1983 2° PASSERI STEFANO CAT. JUNIOR ENDURO SU ACCOSSATO 80 NEL CAMPIONATO ITALIANO

1984 1° PASSERI STEFANO CAT. JUNIOR ENDURO SU ACCOSSATO 80 CAMPIONE ITALIANO

1984 3° SURINI WALTER CAT. SENIOR ENDURO SU PUCH 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO

1987 1° ARMANNI OSVALDO CAT. JUNIOR ENDURO SU PUCH 500 CAMPIONE ITALIANO

1988 2° VIGANI GIUSEPPE CAT. ENDURO 350 4T SU YAMAHA NEL CAMPIONATO EUROPEO

1988 2° VIGANI GIUSEPPE CAT. SENIOR ENDURO SU YAMAHA 350 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO

1988 1° SURINI WALTER CAT. RALLY SU KAWASAKI 500 INCAS RALLY IN PERU’

1990 2° VIGANI GIUSEPPE CAT. SENIOR ENDURO SU YAMAHA 350 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO

1990 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

1990 3° NICOLI ARNALDO CAT. SENIOR ENDURO SU KRAM-IT 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO

1991 1° SURINI WALTER CAT. RALLY SU KAWASAKI 500 RALLY DELLA REPUBLICA DOMINICANA

1996 1° PEDERSOLI LUCA CAT. VELOCITA’ IN SALITA HONDA 600 CAMPIONE ITALIANO

2000 2° SURINI PIERLUIGI CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 400 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO

2001 3° ZIGLIANI MAURIZIO CAT. SENIOR ENDURO SU TM 80 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2002 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2003 1° VALENTI CARLO CAT. MAJOR ENDURO SU TM 80 CAMPIONE ITALIANO

2003 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2003 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU SUZUKI 250 CAMPIONE ITALIANO

2003 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2003 2° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2003 2° ARMANNI OSVALDO CAT. 250 ENDURO SU HONDA NEL CAMPIONATO EUROPEO

2004 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T CAMPIONE ITALIANO

2004 1° FIORINI CRISTIAN CAT. SENIOR ENDURO SU HONDA 450 4T CAMPIONE ITALIANO

2004 2° VALENTI CARLO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2004 2° MARANGONI DAVIDE CAT. MAJOR ENDURO SU GAS GAS 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2004 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2004 3° PIEVANI MANUEL CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2004 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU GASGAS 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2005 1° FOSSATI ANDREA CAT. CADETTO ENDURO SU HONDA 125 CAMPIONE ITALIANO

2005 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO

2005 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T CAMPIONE ITALIANO

2005 1° CONTESSI MICHELE CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTICAT 500

2005 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2005 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2005 2° AMIGHETTI GIANLUCA CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 450 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO

2005 2° VONKLAUSNER MIKI CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTICAT 500

2005 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. TROFEO DELLE REGIONI ENDURO

2005 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2005 3° PRATAIOLA ANDREA CAT. MAJOR ENDURO SU BETA 525 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO

2006 1° POGNA MICHAEL CAT. CADETTO ENDURO SU HUSQVARNA 125 4T CAMPIONE ITALIANO

2006 1° PIEVANI MANUEL CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2006 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO

2006 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO

2006 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. TROFEO DELLE REGIONI ENDURO CAMPIONE

2006 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2006 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2006 2° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2006 3° PIEVANI MANUEL CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO

2006 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. UNDER 23 ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 1° POGNA MICHAEL CAT. CADETTO ENDURO SU HUSQVARNA 125 4T CAMPIONE ITALIANO

2007 1° FOSSATI ANDREA CAT. JUNIOR ENDURO SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO

2007 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO

2007 1° TOSI MASSIMO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500

2007 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2007 2° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO SU SUZUKI 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 2° RIZZA ALESSANDRO CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 2° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 260 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 2° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 2° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 2° ZANET RONALD CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO 800 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 2° LANZETTI MARIO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500

2007 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. UNDER 23 ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. TOFEO DELLE REGIONI ENDURO

2007 3° ZANET RONALD CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2007 3° ARMANNI WALTER CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2008 1° PERLETTI MARCO CAT. CADETTO ENDURO SU FANTIC 125 4T CAMPIONE ITALIANO

2008 1° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO SU SUZUKI 125 CAMPIONE ITALIANO

2008 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU SUZUKI 250 CAMPIONE ITALIANO

2008 1° POLITANO’ LUCA CAT. COPPA ITALIA ENDURO SU SUZUKI 450 4T

2008 1° GELMINI ANDREA CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTI CAT 500

2008 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2008 2° FERTILIO JACOPO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU LINKS 500

2008 3° ZANET ROLAND CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2008 3° ARMANNI WALTER CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2008 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. UNDER 23 ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2008 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2009 1° PIEVANI MANUEL CAT. SENIOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2009 1° POLITANO’ LUCA CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 450 4T CAMPIONE ITALIANO

2009 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU APRILIA 450 4T CAMPIONE ITALIANO

2009 1° CECCONI MAURIZIO CAT. MARATHON MOTORALLY SU KTM 250 CAMPIONE ITALIANO

2009 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO

2009 1° FERTILIO JACOPO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU LINKS 500

2009 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2009 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2009 2° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2009 2° COMELLA ALESSANDRO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500

2009 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU SUZUKI 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2010 1° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO E1 SU KTM 125 CAMPIONE EUROPEO

2010 1° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 250 CAMPIONE ITALIANO

2010 1° PIEVANI MANUEL CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 250 4T CAMPIONE ITALIANO

2010 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 490 4T CAMPIONE ITALIANO

2010 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO

2010 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 CAMPIONE ITALIANO

2010 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2010 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2010 2° POGNA MICHAEL CAT. JUNIOR ENDURO E2 SU KTM 250 NEL CAMPIONATO EUROPEO

2010 2° BRISSONI GUALTIERO CAT. MAJOR ENDURO HUSQVARNA 450 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2010 2° COMELLA ALESSANDRO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 500

2010 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2010 3° POGNA MICHAEL CAT. ASSOLUTI DI ENDURO SU KTM 250 NEL CAMPIONATO ITA.

2010 3° VALENTI CARLO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2010 3° GHEZA GIOVANNI CAT. COPPA ITALIA ENDURO CADETTI SU KTM 125

2010 3° PEDERSOLI MATTEO CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU BETA 525

2010 3° POIATTI DIEGO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARTIC CAT 500

2011 1° REDONDI GIACOMO CAT. CROSS/COUNTRY SU HUSQVARNA CHALLENGER EUROPEAN

2011 1° PELLEGRINELLI NICOLAS CAT. CADETTO ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2011 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO

2011 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 490 4T CAMPIONE ITALIANO

2011 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO

2011 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 CAMPIONE ITALIANO

2011 1° COMELLA ALESSANDRO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 800

2011 1° POIATTI DIEGO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 500

2011 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. TROFEO DELLE REGIONI ENDURO CAMPIONE

2011 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2011 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2011 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HUSQVARNA 125 NEL CAMP. ITA.

2011 2° RIZZA ALESSANDRO CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 125 NEL CAMPIONATO ITA.

2011 2° POGNA MICHAEL CAT. MOTOSLITTE SU ARTIC CAT 600 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2011 2° AGAZZI SIMONE CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HUSQVARNA 125

2011 2° TABONI MATTEO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARTIC CAT 500

2011 3° MARTINI GIANLUCA CAT. JUNIOR ENDURO SU BETA 450 NEL CAMPIONATO EUROPEO

2011 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 450 4T X2 NEL CAMP.ITA.

2011 3° FACCHETTI ALESSANDRO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HUSQVARNA 125 E2 NEL CAMP.ITA.

2011 3° GHEZA GIOVANNI CAT. COPPA ITALIA ENDURO CADETTI SU KTM 125

2011 3° GUIZZARDI VITTORIO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 500

2011 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. CAMPIONATO EUROPEO ENDURO

2011 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2012 1° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE YOUTH FIM ENDURO KTM 125 CAMPIONE

2012 1° MARTINI GIANLUCA CAT. JUNIOR ENDURO E2 BETA 300 CAMPIONE EUROPEO

2012 1° REDONDI GIACOMO CAT. CROSS/COUNTRY SU KTM 125 CHALLENGER EUROPEAN

2012 1° SURINI RENZO CAT. CROSS/COUNTRY SU HONDA 300 CHALLENGER EUROPEAN

2012 1° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2012 1° PELLEGRINELLI NICOLAS CAT. CADETTO ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2012 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO

2012 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO

2012 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2012 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2012 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M2 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO

2012 2° MARCOTULLI LUCA CAT. JUNIOR ENDURO SU HONDA 300 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2012 2° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T X2 NEL CAMPIONATO ITA.

2012 2° POGNA MICHAEL CAT. MOTOSLITTE SU LINX 500 M1 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2012 3° PELLEGRINELLI TULLIO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 300 4T V NEL CAMPIONATO ITA.

2012 3° MARTINELLI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T SV NEL CAMPIONATO ITA.

2012 3° LANZETTI MARIO CAT. MOTOSLITTE SU LINX 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2013 1° MARTINI GIANLUCA CAT. SENIOR ENDURO E3 SU BETA 300 CAMPIONE EUROPEO

2013 1° POGNA MICHAEL CAT. MOTOSLITTE SU LYNX 600 M1 CAMPIONE ITALIANO

2013 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO

2013 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQ 250 X2 CAMPIONE ITALIANO

2013 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D5 CAMPIONE ITALIANO

2013 1° CASARTELLI MAURIZIO CAT. COPPA ITALIA MAJOR ENDURO SU HONDA 500

2013 1° BERLINGHIERI FEDERICO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE M 2 SU LINX 500

2013 2° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE JUNIOR ENDURO SU KTM 125

2013 2° MOSSINI FABIO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU YAMAHA 450 4T E2 NEL CAMP. ITA.

2013 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 E3 NEL CAMPIONATO ITA.

2013 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2013 3° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE ENDURO INDOOR SU KTM 450 4T

2013 3° GRITTI GIOVANNI CAT. ASSOLUTI ENDURO M3 SU KTM 300 NEL CAMPIONATO ITA.

2013 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 X3 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2013 3° POIATTI DIEGO CAT. MOTOSLITTE SU LYNX 600 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2013 3° FRANZETTI GABRIEL CAT. COPPA ITALIA ENDURO JUNIOR SU KTM 125

2013 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 1° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE SUPERENDURO JUNIOR BETA 250 CAMPIONE

2014 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 CAMPIONE ITALIANO

2014 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D5 CAMPIONE ITALIANO

2014 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQV. 250 X2 CAMPIONE ITALIANO

2014 1° ZANET ROLAND CAT. MOTOSLITTE SU SKI-DOO 600 M2 CAMPIONE ITALIANO

2014 2° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE ENDURO JUNIOR EJ SU BETA 250 NEL CAMP. MOND.

2014 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 250 E2 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 2° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU BETA 250 4T X2 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 2° BELINGHIERI FEDERICO CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO 600 M2 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 2° INTERNO’ TIZIANO CAT. COPPA ITALIA ENDURO SENIOR SU HONDA 450 4T

2014 2° PEDERSOLI MATTEO CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU BETA 300

2014 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 3° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 E3 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 3° FOSSATI ANDREA CAT. SENIOR ENDURO SU BETA 300 E3 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 3° CASARTELLI MAURIZIO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 3° TABONI MATTEO CAT. MOTOSLITTE SU POLARIS 600 M2 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 3° AGAZZI SIMONE CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HUSQVARNA 125

2014 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2014 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2015 1° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 EJ CAMPIONE ITALIANO

2015 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 350 4T X1 CAMPIONE ITALIANO

2015 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU HUSQVARNA 300 V CAMPIONE ITALIANO

2015 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D5 CAMPIONE ITALIANO

2015 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQVARNA 250 X CAMPIONE ITALIANO

2015 2° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE ENDURO EJ SU BETA 300

2015 2° BELOTTI ANDREA CAT. SENIOR ENDURO SU KTM 300 E3 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2015 2° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA 500 FX4 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2015 2° TABONI MATTEO CAT. U23 MOTOSLITTE SU POLARIS 600 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2015 3° BELLONI GIANNI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T UV NEL CAMP. ITA.

2015 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2015 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2016 1° REDONDI GIACOMO CAT. JUNIOR ENDURO SU HONDA 450 4T CAMPIONE MONDIALE

2016 1° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 450 4T CAMPIONE ITALIANO

2016 1° BELOTTI ANDREA CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 CAMPIONE ITALIANO

2016 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQV. 250 X CAMPIONE ITALIANO

2016 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA FX4 SU HONDA CAMPIONE ITALIANO

2016 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU POLARIS FA1 SU HONDA CAMPIONE ITALIANO

2016 1° TABONI MATTEO CAT. U23 MOTOSLITTE SU POLARIS 600 CAMPIONE ITALIANO

2016 1° SABBADINI MARCO CAT. TROFEO QUAD SU SUZUKI TR. NORD CAMPIONE

2016 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. RACING QUAD CAMPIONE ITALIANO

2016 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD CROSS CAMPIONE ITALIANO

2016 2° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KAWASAKI 250 4T E1 NEL CAMP. ITA.

2016 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 450 4T E2 NEL CAMPIONATO ITA.

2016 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2016 3° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTA ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 450 4T

2016 3° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 W NEL CAMPIONATO ITALIANO

2016 3° ROMELLI MARCO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU GILERA 208 B3 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2016 3° VOLPI AGOSTINO CAT. COPPA ITALIA MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T

2016 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO

2017 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA FX4 CAMPIONE ITALIANO

2017 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU HUSQV.300 V. CAMPIONE ITALIANO

2017 1° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTI ENDURO E1 SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO

2017 1° GAIONI DAVIDE CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY SU BETA 300 CAMPIONE

2017 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD CROSS CAMPIONE ITALIANO

2017 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD ENDURANCE CAMPIONE ITALIANO

2017 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2017 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO E2 SU HONDA 450 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2017 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO E3 SU BETA 300 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2017 2° GROLA BEATRICE CAT. QUAD FXF SU HONDA 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2017 2° BASSANELLI GABRIELE CAT. QUAD AUTOMATICI SU AEON

2017 3° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTA ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 250 4T

2017 3° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO E1 SU SUZUKI 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2017 3° SABBADINI/GROLA CAT. QUAD MARCE SU SUZUKI E HONDA NEL CAMPIONATO ITALIANO

2017 3° GAMBA LORENZO CAT. COPPA ITALIA ENDURO SENIOR SU YAMAHA 250

2018 1° REDONDI GIACOMO CAT. WORCS USA SU HONDA 450 4T CAMPIONE

2018 1° MONTANARI TOMMASO CAT. SENIOR ENDURO KTM 125 CAMPIONE EUROPEO

2018 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA FX4 CAMPIONE ITALIANO

2018 1° PLONER ALESSANDRO CAT. MOTOSLITTE FAST SU POLARIS CAMPIONE ITALIANO

2018 1° ZANET NORBERT CAT. MOTOSLITTE CHALLENGER SU SKII DOO CAMPIONE ITALIANO

2018 1° GAIONI DAVIDE CAT. TROFEO CROSS/COUNTRY BETA 300 CAMPIONE

2018 1° CARRARA MATTIA CAT. COPPA ITALIA ENDURO SENIOR SU HUSQVARNA 250

2018 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD CROSS CAMPIONE ITALIANO

2018 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2018 2° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 250 NEL CAMPIONATO ITA.

2018 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 NEL CAMPIONATO ITA.

2018 2° AZZALINI ALESSANDRO CAT. COPPA ITALIA ENDURO JUNIOR SU KTM 300

2018 3° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2018 3° BORDOLI EROS CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU KTM 300

2019 1° SPANDRE MIRKO CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 450 4T CAMPIONE ITALIANO

2019 1° MONTANARI TOMMASO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO

2019 1° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 250 CAMPIONE ITALIANO

2019 1° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 CAMPIONE ITALIANO

2019 1° GOGGIA SONNY CAT. TROFEO ENDURO EXTREME SU HUSQVARNA 300 CAMPIONE

2019 1° MANDELLI ROBERTO CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY TER SU HONDA 250 4T CAMPIONE

2019 1° SONZOGNI MICHELE CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HUSQ. 300 CAMPIONE

2019 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO CAMPIONE ITALIANO

2019 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO E2 SU HUSQVARNA 450 4T NEL CAM. ITA.

2019 2° PAGANONI DAVIDE CAT. COPPA ITALIA ENDURO JUNIOR SU KTM 300

2019 2° REDONDI GIACOMO CAT. TROFEO CROSS/ COUNTRY TOP SU HUSQVARNA 450 4T

2019 2° GAIONI DAVIDE CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY EX SU BETA 300

2019 3° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTI ENDURO E1 SU HONDA 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.

2019 3° SPANDRE MIRKO CAT. ASSOLUTI ENDURO JUNIOR SU KTM 350 4T NEL CAMP. ITA.

2019 3° GRIGIS THOMAS CAT. JUNIOR ENDURO SU YAMAHA 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2019 3° ROMELLI MARCO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU GILERA 208 B3 NEL CAMPIONATO ITA.

2019 3° BALZARINI FABIO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU PUCH 175 C4 NEL CAMPIONATO ITALIANO

2019 3° SERVALLI FRANCESCO CAT. COPPA FMI ENDURO SU KTM 125

2019 3° VOLPI AGOSTINO CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HONDA 250 4T

2019 3° PAGANONI DAVIDE CAT. TROFEO ENDURO EXTREME SU KTM 300

2019 3° CAPPELLINI ANDREA CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY TER SU KAWASAKI 125

1° 4 CAMPIONE MONDIALE ENDURO con REDONDI GIACOMO 12 Y/14 S.E/16 J/18 WORCS

2° 3 CAMPIONATO MONDIALE ENDURO JUNIOR con REDONDI GIACOMO 2013/2014/2015

3° 1 CAMPIONATO MONDIALE ENDURO con REDONDI GIACOMO 2013 INDOOR

1° 2 CAMPIONE RALLY con SURINI WALTER 1988 INCAS e 1991 REP.DOMINICANA

1° 4 CAMPIONI EUROPEI ENDURO PILOTI, MANGINI 2010, MARTINI 12/13 , MONTANARI 18

2° 3 CAMPIONATO EUROPEO DI ENDURO PILOTI ,VIGANI 1988, ARMANNI 2003, POGNA 2010

3° 2 CAMPIONATO EUROPEO DI ENDURO PILOTA MARTINI 2011, MOTOCLUB SEBINO 2011

1° 3 CAMPIONI EUROPEAN CROSS/COUNTRY REDONDI 2011/2012 SURINI 2012

1° 25 CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE per IL MOTO CLUB SEBINO E 11 , M.S 9, Q 5

2° 9 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE per IL MOTO CLUB SEBINO ENDURO

3° 11 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE per IL MOTO CLUB SEBINO ENDURO

1° 72 CAMPIONI ITALIANI PILOTI del MOTO CLUB SEBINO E 62, M.S 5 , Q 4 , V.S 1

2° 41 CAMPIONATO ITALIANO PILOTI del MOTO CLUB SEBINO E 36, M.S 4, Q 1

3° 40 CAMPIONATO ITALIANO PILOTI del MOTO CLUB SEBINO E 34, M.S 5

1° 19 CAMPIONI TROFEO/COPPA ITALIA PILOTI E 5, M.S 8, C.C 3 ,Q 1, M. C. SEBINO 2

2° 16 CAMPIONATI TROFEO/COPPA ITALIA PILOTI E 5, M.S 6, C.C 2, Q 1, M. C. SEBINO 2

3° 14 CAMPIONATI TROFEO/COPPA ITALIA PILOTI E 11, M.S 2, C.C 1

LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE dal MC SEBINO

1973 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A MARONE

1974 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1975 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A EDOLO

1975 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1976 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO A BRENO

1976 GARA REGOLARITA’ DI ENDURO A SARNICO

1976 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A EDOLO

1978 CAMPIONATO PROVINCIALE DI ENDURO A EDOLO

1978 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A MARONE

1979 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A EDOLO

1980 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO JUNIOR A SONICO

1981 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1982 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1983 CAMPIONATO REGIONALE DI TRIAL A CETO

1983 CAMPIONATO REGIONALE DI TRIAL A BORNO

1983 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1983 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1984 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO A BRENO

1984 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A SALE MARASINO

1984 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A ROGNO BG

1985 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1986 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO A BRENO

1986 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1986 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A BORNO

1987 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A SONICO

1987 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1988 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A SONICO

1988 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A BRENO

1989 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A ROGNO BG

1990 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A VILLONGO BG

1991 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE AL TONALE/PONTE DI LEGNO

1994 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA CEDEGOLO/CEVO

1995 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA CEDEGOLO/CEVO

1996 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA MALEGNO/OSSIMO

1997 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA MALEGNO/OSSIMO

1997 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A OLCELLA DI BUSTO GAROLFO MI

2002 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A CAPO DI PONTE

2003 CAMPIONATO ITALIANO DI EDURO JUNIOR A CAPO DI PONTE

2004 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A DARFO BOARIO TERME

2005 CAMPIONATO EUROPEO DI ENDURO A BORNO

2005 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTARD A DARFO BOARIO TERME

2006 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A MONTE CAMPIONE

2006 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A CAPO DI PONTE

2007 CAMPIONATO MONDIALE DI ENDURO A BORNO

2008 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO

2008 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO MAJOR A BORNO

2009 DESERT CUP A CARTHAGE IN TUNISIA

2009 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO

2009 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2009 CAMPIONATO PROVINCIALE DI ENDURO A PIAN CAMUNO

2010 DESERT CUP IN KUWAIT

2010 DESERT CUP A DOUZ IN TUNISIA

2010 DESERT CUP A CARTHAGE IN TUNISIA

2010 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO

2010 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2011 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A LETOJANNI ME

2011 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A TAMUDA BAY IN MAROCCO

2011 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTY IN KUWAIT

2011 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE

2011 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2011 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A BORNO

2012 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY IN KUWAIT

2012 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A LETOJANN I ME

2012 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A BIBIONE VE

2012 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE

2012 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A CAPO DI PONTE

2012 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A SONICO

2013 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY IN KUWAIT

2013 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI A BIENNO

2013 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE

2013 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A CAPO DI PONTE

2013 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A PIACENZA

2013 REGIONALE CROSS/COUNTRY M.B.E. A VERONA

2013 CAMPIONATO REGIONALE DI MINI ENDURO A CAPO DI PONTE

2014 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE

2014 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A CIMA SAPPADA UD

2014 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2014 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A EDOLO

2014 CAMPIONATO REGIONALE DI MOTOSLITTE/ENDURO A MONTECAMPIONE

2015 RALLY RAID LA NOTTE DEGLI EROI A SOAVE VR

2015 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2015 MOTORADUNO NAZIONALE A PONTE DI LEGNO

2015 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A BORNO

2015 QUAD COUNTRY A BORNO

2015 ENDURO COUNTRY ENDUROX A CAPO DI PONTE

2015 ENDURO COUNTRY ENDUROX A MALEGNO

2015 ENDURO COUNTRY ENDUROX A BORNO

2016 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2016 MOTORADUNO NAZIONALE A PONTE DI LEGNO

2016 CAMPIONATO ITALIANO DI REGOLARITA’ GRUPPO 5 A EDOLO

2016 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A CAPO DI PONTE

2016 ENDURO COUNTRY ENDUROX A CAPO DI PONTE

2017 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2017 ONORE AL CAPITANO (TAIOCCHI) ENDURO/VINTAGE A MONTECAMPIONE

2018 CAMPIONATO MONDIALE DI ENDURO A EDOLO

2018 ONORE AL CAPITANO (TAIOCCHI) ENDURO/VINTAGE A MONTECAMPIONE

2018 CAMPIONATO ITALIANO DI SCRAMBLER A EDOLO

2018 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A ALLEGHE BL

2018 MOTORADUNO FEST ONE A CAPO DI PONTE

2018 MOTORADUNO REGIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2018 ENDURO COUNTRY EVENTI A BOSSICO BG

2019 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA

2019 CIRCUITO DEL SEBINO A LOVERE BG

2019 ENDURO COUNTRY BEER FEST A DARFO BOARIO TERME

2019 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A CAPO DI PONTE

2019 CAMPIONATO REGIONALE DI MINI ENDURO A BORNO