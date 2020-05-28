Malegno, il Moto Club Sebino pronto alla ripartenza: le gare in estate

Malegno – Definito il calendario delle gare di Enduro, con il Mondiale che vedrà protagonisti in estate e autunno i piloti del Moto Club Sebino, guidati dal presidente Costante Bontempi. Dopo un avvio di stagione promettente per il team che ha sede in via Cava a Malegno (Brescia) è arrivato lo stop forzato per l’emergenza sanitaria.
Adesso, momento in cui sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel, i piloti del MC Sebino sono pronti a ripartire e a sfidare gli avversari in avvincenti gare. Due appuntamenti agonistici – secondo il calendario – si terranno in Valle Camonica con l’organizzazione del Moto Club Sebino a fine estate e in autunno.
“Abbiamo grande entusiasmo – spiega Costante Bontempi (nella foto sotto), presidente del Moto Club Sebino - i nostri piloti sono pronti a ricominciare e a regalarci grandi soddisfazioni come è accaduto nelle ultime stagioni”.
Intanto il Moto Club Sebino ha tracciato un bilancio dell’attività e delle manifestazioni organizzate dal 2 gennaio 1971 quando si è costituito, con la prima sede in via Roma a Marone (Brescia). Dal 2 gennaio 1984 si è trasferito in piazza Generale Ronchi a Breno e dal 2 gennaio 1997 ha sede in via Cava a Malegno. Tra gli eventi spiccano Motoraduni, in particolare quelli al Crocedomini, quindi le gare E Enduro fuoristrada, M.S Motoslitte, Q Quad, V.S Velocità in salita, Motard, mentre tra i campi gara aperti e gestiti figurano: campo Cross Argai a Breno dal 1975 al 1999, campo Cross a Canneto di Cevo dal 1985 al 1991, campo Cross a Pontagna di Temù dal 1986 al 1988 e il campo Cross di Sonico inaugurato il 26 marzo 2013.
Nel corso degli anni la guida del Moto Club Sebino è stata così articolata: dal 2 gennaio 1971 presidente Piergiorgio Cristini “Il Conte”; dal 2 gennaio 1984 presidente Costante Bontempi, che aveva ricoperto la carica di segretario negli anni 1981, ’82, ’83; dal 2 gennaio 1996 presidente Francesco Valcher; dal 2 gennaio 1997 presidente Giovanni Maria Belfiore Mondoni, e dal 2 gennaio 1998 presidente Costante Bontempi. Tra le manifestazioni organizzate spiccano due gare del campionato Mondiale Enduro (Borno 2007, Edolo 2018); una gara Mondiale di Enduro/Vintage a Montecampione 2018; una gara del Campionato Europeo Enduro a Borno 2005; 11 gare European & African, Desert Cup e Cross Country, 44 gare dei campionati nazionali classi E 12, Q 4, M.S 11, M.R 12, V.S 4, Mot. 1 e 46 gare regionali del campionato regionale e 2 gara campionato provinciale Enduro Edolo 1978 e Pian Camuno 2009
La bacheca del Moto club Sebino è impressionante e da record: 129 al 1° posto, 72 al 2° Posto e 68 volte al 3° posto.
I RISULTATI DEL MOTO CLUB SEBINO
1979 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. CADETTI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
1981 1° BALZARINI MAURO CAT. JUNIOR ENDURO SU PUCH 500 CAMPIONE ITALIANO
1981 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. JUNIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
1982 2° SURINI WALTER CAT. CADETTI ENDURO SU VILLA 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO
1982 2° MONIERI ANGELO CAT. CADETTI ENDURO SU AIM 80 NEL CAMPIONATO ITALIANO
1982 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. CADETTI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
1982 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. JUNIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
1983 1° SURINI WALTER CAT. JUNIOR ENDURO SU PUCH 500 CAMPIONE ITALIANO
1983 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. JUNIOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
1983 2° PASSERI STEFANO CAT. JUNIOR ENDURO SU ACCOSSATO 80 NEL CAMPIONATO ITALIANO
1984 1° PASSERI STEFANO CAT. JUNIOR ENDURO SU ACCOSSATO 80 CAMPIONE ITALIANO
1984 3° SURINI WALTER CAT. SENIOR ENDURO SU PUCH 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO
1987 1° ARMANNI OSVALDO CAT. JUNIOR ENDURO SU PUCH 500 CAMPIONE ITALIANO
1988 2° VIGANI GIUSEPPE CAT. ENDURO 350 4T SU YAMAHA NEL CAMPIONATO EUROPEO
1988 2° VIGANI GIUSEPPE CAT. SENIOR ENDURO SU YAMAHA 350 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO
1988 1° SURINI WALTER CAT. RALLY SU KAWASAKI 500 INCAS RALLY IN PERU’
1990 2° VIGANI GIUSEPPE CAT. SENIOR ENDURO SU YAMAHA 350 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO
1990 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
1990 3° NICOLI ARNALDO CAT. SENIOR ENDURO SU KRAM-IT 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO
1991 1° SURINI WALTER CAT. RALLY SU KAWASAKI 500 RALLY DELLA REPUBLICA DOMINICANA
1996 1° PEDERSOLI LUCA CAT. VELOCITA’ IN SALITA HONDA 600 CAMPIONE ITALIANO
2000 2° SURINI PIERLUIGI CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 400 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO
2001 3° ZIGLIANI MAURIZIO CAT. SENIOR ENDURO SU TM 80 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2002 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2003 1° VALENTI CARLO CAT. MAJOR ENDURO SU TM 80 CAMPIONE ITALIANO
2003 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2003 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU SUZUKI 250 CAMPIONE ITALIANO
2003 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2003 2° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2003 2° ARMANNI OSVALDO CAT. 250 ENDURO SU HONDA NEL CAMPIONATO EUROPEO
2004 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T CAMPIONE ITALIANO
2004 1° FIORINI CRISTIAN CAT. SENIOR ENDURO SU HONDA 450 4T CAMPIONE ITALIANO
2004 2° VALENTI CARLO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2004 2° MARANGONI DAVIDE CAT. MAJOR ENDURO SU GAS GAS 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2004 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2004 3° PIEVANI MANUEL CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2004 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU GASGAS 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2005 1° FOSSATI ANDREA CAT. CADETTO ENDURO SU HONDA 125 CAMPIONE ITALIANO
2005 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO
2005 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T CAMPIONE ITALIANO
2005 1° CONTESSI MICHELE CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTICAT 500
2005 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2005 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2005 2° AMIGHETTI GIANLUCA CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 450 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO
2005 2° VONKLAUSNER MIKI CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTICAT 500
2005 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. TROFEO DELLE REGIONI ENDURO
2005 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2005 3° PRATAIOLA ANDREA CAT. MAJOR ENDURO SU BETA 525 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO
2006 1° POGNA MICHAEL CAT. CADETTO ENDURO SU HUSQVARNA 125 4T CAMPIONE ITALIANO
2006 1° PIEVANI MANUEL CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2006 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO
2006 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO
2006 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. TROFEO DELLE REGIONI ENDURO CAMPIONE
2006 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2006 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2006 2° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2006 3° PIEVANI MANUEL CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO
2006 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. UNDER 23 ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 1° POGNA MICHAEL CAT. CADETTO ENDURO SU HUSQVARNA 125 4T CAMPIONE ITALIANO
2007 1° FOSSATI ANDREA CAT. JUNIOR ENDURO SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO
2007 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO
2007 1° TOSI MASSIMO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500
2007 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2007 2° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO SU SUZUKI 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 2° RIZZA ALESSANDRO CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 2° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 260 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 2° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 2° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 2° ZANET RONALD CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO 800 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 2° LANZETTI MARIO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500
2007 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. UNDER 23 ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. TOFEO DELLE REGIONI ENDURO
2007 3° ZANET RONALD CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2007 3° ARMANNI WALTER CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2008 1° PERLETTI MARCO CAT. CADETTO ENDURO SU FANTIC 125 4T CAMPIONE ITALIANO
2008 1° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO SU SUZUKI 125 CAMPIONE ITALIANO
2008 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU SUZUKI 250 CAMPIONE ITALIANO
2008 1° POLITANO’ LUCA CAT. COPPA ITALIA ENDURO SU SUZUKI 450 4T
2008 1° GELMINI ANDREA CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTI CAT 500
2008 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2008 2° FERTILIO JACOPO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU LINKS 500
2008 3° ZANET ROLAND CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2008 3° ARMANNI WALTER CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2008 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. UNDER 23 ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2008 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2009 1° PIEVANI MANUEL CAT. SENIOR ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2009 1° POLITANO’ LUCA CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 450 4T CAMPIONE ITALIANO
2009 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU APRILIA 450 4T CAMPIONE ITALIANO
2009 1° CECCONI MAURIZIO CAT. MARATHON MOTORALLY SU KTM 250 CAMPIONE ITALIANO
2009 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO
2009 1° FERTILIO JACOPO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU LINKS 500
2009 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2009 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2009 2° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2009 2° COMELLA ALESSANDRO CAT. TROFEO ITALIA MOTOSLITTE SU SKII-DOO 500
2009 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU SUZUKI 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2010 1° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO E1 SU KTM 125 CAMPIONE EUROPEO
2010 1° MANGINI MASSIMO CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 250 CAMPIONE ITALIANO
2010 1° PIEVANI MANUEL CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 250 4T CAMPIONE ITALIANO
2010 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 490 4T CAMPIONE ITALIANO
2010 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO
2010 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 CAMPIONE ITALIANO
2010 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2010 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2010 2° POGNA MICHAEL CAT. JUNIOR ENDURO E2 SU KTM 250 NEL CAMPIONATO EUROPEO
2010 2° BRISSONI GUALTIERO CAT. MAJOR ENDURO HUSQVARNA 450 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2010 2° COMELLA ALESSANDRO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 500
2010 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2010 3° POGNA MICHAEL CAT. ASSOLUTI DI ENDURO SU KTM 250 NEL CAMPIONATO ITA.
2010 3° VALENTI CARLO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2010 3° GHEZA GIOVANNI CAT. COPPA ITALIA ENDURO CADETTI SU KTM 125
2010 3° PEDERSOLI MATTEO CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU BETA 525
2010 3° POIATTI DIEGO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARTIC CAT 500
2011 1° REDONDI GIACOMO CAT. CROSS/COUNTRY SU HUSQVARNA CHALLENGER EUROPEAN
2011 1° PELLEGRINELLI NICOLAS CAT. CADETTO ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2011 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO
2011 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 490 4T CAMPIONE ITALIANO
2011 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO
2011 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU OSSA 250 A5 CAMPIONE ITALIANO
2011 1° COMELLA ALESSANDRO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 800
2011 1° POIATTI DIEGO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 500
2011 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. TROFEO DELLE REGIONI ENDURO CAMPIONE
2011 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2011 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2011 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HUSQVARNA 125 NEL CAMP. ITA.
2011 2° RIZZA ALESSANDRO CAT. SENIOR ENDURO SU SUZUKI 125 NEL CAMPIONATO ITA.
2011 2° POGNA MICHAEL CAT. MOTOSLITTE SU ARTIC CAT 600 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2011 2° AGAZZI SIMONE CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HUSQVARNA 125
2011 2° TABONI MATTEO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARTIC CAT 500
2011 3° MARTINI GIANLUCA CAT. JUNIOR ENDURO SU BETA 450 NEL CAMPIONATO EUROPEO
2011 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 450 4T X2 NEL CAMP.ITA.
2011 3° FACCHETTI ALESSANDRO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HUSQVARNA 125 E2 NEL CAMP.ITA.
2011 3° GHEZA GIOVANNI CAT. COPPA ITALIA ENDURO CADETTI SU KTM 125
2011 3° GUIZZARDI VITTORIO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE SU ARCTIC CAT 500
2011 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. CAMPIONATO EUROPEO ENDURO
2011 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2012 1° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE YOUTH FIM ENDURO KTM 125 CAMPIONE
2012 1° MARTINI GIANLUCA CAT. JUNIOR ENDURO E2 BETA 300 CAMPIONE EUROPEO
2012 1° REDONDI GIACOMO CAT. CROSS/COUNTRY SU KTM 125 CHALLENGER EUROPEAN
2012 1° SURINI RENZO CAT. CROSS/COUNTRY SU HONDA 300 CHALLENGER EUROPEAN
2012 1° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2012 1° PELLEGRINELLI NICOLAS CAT. CADETTO ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2012 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO
2012 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D4 CAMPIONE ITALIANO
2012 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2012 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M1 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2012 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. M2 MOTOSLITTE CAMPIONE ITALIANO
2012 2° MARCOTULLI LUCA CAT. JUNIOR ENDURO SU HONDA 300 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2012 2° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T X2 NEL CAMPIONATO ITA.
2012 2° POGNA MICHAEL CAT. MOTOSLITTE SU LINX 500 M1 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2012 3° PELLEGRINELLI TULLIO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 300 4T V NEL CAMPIONATO ITA.
2012 3° MARTINELLI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T SV NEL CAMPIONATO ITA.
2012 3° LANZETTI MARIO CAT. MOTOSLITTE SU LINX 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2013 1° MARTINI GIANLUCA CAT. SENIOR ENDURO E3 SU BETA 300 CAMPIONE EUROPEO
2013 1° POGNA MICHAEL CAT. MOTOSLITTE SU LYNX 600 M1 CAMPIONE ITALIANO
2013 1° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 CAMPIONE ITALIANO
2013 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQ 250 X2 CAMPIONE ITALIANO
2013 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D5 CAMPIONE ITALIANO
2013 1° CASARTELLI MAURIZIO CAT. COPPA ITALIA MAJOR ENDURO SU HONDA 500
2013 1° BERLINGHIERI FEDERICO CAT. COPPA ITALIA MOTOSLITTE M 2 SU LINX 500
2013 2° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE JUNIOR ENDURO SU KTM 125
2013 2° MOSSINI FABIO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU YAMAHA 450 4T E2 NEL CAMP. ITA.
2013 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 E3 NEL CAMPIONATO ITA.
2013 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2013 3° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE ENDURO INDOOR SU KTM 450 4T
2013 3° GRITTI GIOVANNI CAT. ASSOLUTI ENDURO M3 SU KTM 300 NEL CAMPIONATO ITA.
2013 3° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 X3 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2013 3° POIATTI DIEGO CAT. MOTOSLITTE SU LYNX 600 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2013 3° FRANZETTI GABRIEL CAT. COPPA ITALIA ENDURO JUNIOR SU KTM 125
2013 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 1° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE SUPERENDURO JUNIOR BETA 250 CAMPIONE
2014 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 CAMPIONE ITALIANO
2014 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D5 CAMPIONE ITALIANO
2014 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQV. 250 X2 CAMPIONE ITALIANO
2014 1° ZANET ROLAND CAT. MOTOSLITTE SU SKI-DOO 600 M2 CAMPIONE ITALIANO
2014 2° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE ENDURO JUNIOR EJ SU BETA 250 NEL CAMP. MOND.
2014 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 250 E2 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 2° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU BETA 250 4T X2 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 2° BELINGHIERI FEDERICO CAT. MOTOSLITTE SU SKII-DOO 600 M2 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 2° INTERNO’ TIZIANO CAT. COPPA ITALIA ENDURO SENIOR SU HONDA 450 4T
2014 2° PEDERSOLI MATTEO CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU BETA 300
2014 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 3° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 E3 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 3° FOSSATI ANDREA CAT. SENIOR ENDURO SU BETA 300 E3 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 3° CASARTELLI MAURIZIO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 3° TABONI MATTEO CAT. MOTOSLITTE SU POLARIS 600 M2 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 3° AGAZZI SIMONE CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HUSQVARNA 125
2014 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2014 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. SENIOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2015 1° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 EJ CAMPIONE ITALIANO
2015 1° SURINI PIERLUIGI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 350 4T X1 CAMPIONE ITALIANO
2015 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU HUSQVARNA 300 V CAMPIONE ITALIANO
2015 1° ARMANNI OSVALDO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU KTM 250 D5 CAMPIONE ITALIANO
2015 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQVARNA 250 X CAMPIONE ITALIANO
2015 2° REDONDI GIACOMO CAT. MONDIALE ENDURO EJ SU BETA 300
2015 2° BELOTTI ANDREA CAT. SENIOR ENDURO SU KTM 300 E3 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2015 2° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA 500 FX4 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2015 2° TABONI MATTEO CAT. U23 MOTOSLITTE SU POLARIS 600 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2015 3° BELLONI GIANNI CAT. MAJOR ENDURO SU KAWASAKI 250 4T UV NEL CAMP. ITA.
2015 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2015 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2016 1° REDONDI GIACOMO CAT. JUNIOR ENDURO SU HONDA 450 4T CAMPIONE MONDIALE
2016 1° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 450 4T CAMPIONE ITALIANO
2016 1° BELOTTI ANDREA CAT. MAJOR ENDURO SU KTM 300 CAMPIONE ITALIANO
2016 1° ARMANNI WALTER CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU HUSQV. 250 X CAMPIONE ITALIANO
2016 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA FX4 SU HONDA CAMPIONE ITALIANO
2016 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU POLARIS FA1 SU HONDA CAMPIONE ITALIANO
2016 1° TABONI MATTEO CAT. U23 MOTOSLITTE SU POLARIS 600 CAMPIONE ITALIANO
2016 1° SABBADINI MARCO CAT. TROFEO QUAD SU SUZUKI TR. NORD CAMPIONE
2016 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. RACING QUAD CAMPIONE ITALIANO
2016 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD CROSS CAMPIONE ITALIANO
2016 2° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KAWASAKI 250 4T E1 NEL CAMP. ITA.
2016 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 450 4T E2 NEL CAMPIONATO ITA.
2016 2° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2016 3° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTA ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 450 4T
2016 3° ARMANNI OSVALDO CAT. MAJOR ENDURO SU HONDA 250 W NEL CAMPIONATO ITALIANO
2016 3° ROMELLI MARCO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU GILERA 208 B3 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2016 3° VOLPI AGOSTINO CAT. COPPA ITALIA MAJOR ENDURO SU HONDA 250 4T
2016 3° MOTO CLUB SEBINO CAT. MAJOR ENDURO NEL CAMPIONATO ITALIANO
2017 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA FX4 CAMPIONE ITALIANO
2017 1° CESARENI ROBERTO CAT. MAJOR ENDURO SU HUSQV.300 V. CAMPIONE ITALIANO
2017 1° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTI ENDURO E1 SU HONDA 250 4T CAMPIONE ITALIANO
2017 1° GAIONI DAVIDE CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY SU BETA 300 CAMPIONE
2017 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD CROSS CAMPIONE ITALIANO
2017 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD ENDURANCE CAMPIONE ITALIANO
2017 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2017 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO E2 SU HONDA 450 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2017 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO E3 SU BETA 300 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2017 2° GROLA BEATRICE CAT. QUAD FXF SU HONDA 500 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2017 2° BASSANELLI GABRIELE CAT. QUAD AUTOMATICI SU AEON
2017 3° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTA ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 250 4T
2017 3° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO E1 SU SUZUKI 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2017 3° SABBADINI/GROLA CAT. QUAD MARCE SU SUZUKI E HONDA NEL CAMPIONATO ITALIANO
2017 3° GAMBA LORENZO CAT. COPPA ITALIA ENDURO SENIOR SU YAMAHA 250
2018 1° REDONDI GIACOMO CAT. WORCS USA SU HONDA 450 4T CAMPIONE
2018 1° MONTANARI TOMMASO CAT. SENIOR ENDURO KTM 125 CAMPIONE EUROPEO
2018 1° GROLA SILVANO CAT. QUAD SU HONDA FX4 CAMPIONE ITALIANO
2018 1° PLONER ALESSANDRO CAT. MOTOSLITTE FAST SU POLARIS CAMPIONE ITALIANO
2018 1° ZANET NORBERT CAT. MOTOSLITTE CHALLENGER SU SKII DOO CAMPIONE ITALIANO
2018 1° GAIONI DAVIDE CAT. TROFEO CROSS/COUNTRY BETA 300 CAMPIONE
2018 1° CARRARA MATTIA CAT. COPPA ITALIA ENDURO SENIOR SU HUSQVARNA 250
2018 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. QUAD CROSS CAMPIONE ITALIANO
2018 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2018 2° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 250 NEL CAMPIONATO ITA.
2018 2° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 NEL CAMPIONATO ITA.
2018 2° AZZALINI ALESSANDRO CAT. COPPA ITALIA ENDURO JUNIOR SU KTM 300
2018 3° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTI ENDURO SU HONDA 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2018 3° BORDOLI EROS CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU KTM 300
2019 1° SPANDRE MIRKO CAT. JUNIOR ENDURO SU KTM 450 4T CAMPIONE ITALIANO
2019 1° MONTANARI TOMMASO CAT. ASSOLUTI ENDURO SU KTM 125 CAMPIONE ITALIANO
2019 1° MARTINI GIANLUCA CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 250 CAMPIONE ITALIANO
2019 1° PHILIPPAERTS DENY CAT. ASSOLUTI ENDURO SU BETA 300 CAMPIONE ITALIANO
2019 1° GOGGIA SONNY CAT. TROFEO ENDURO EXTREME SU HUSQVARNA 300 CAMPIONE
2019 1° MANDELLI ROBERTO CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY TER SU HONDA 250 4T CAMPIONE
2019 1° SONZOGNI MICHELE CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HUSQ. 300 CAMPIONE
2019 1° MOTO CLUB SEBINO CAT. ASSOLUTI D’ITALIA ENDURO CAMPIONE ITALIANO
2019 2° REDONDI GIACOMO CAT. ASSOLUTI ENDURO E2 SU HUSQVARNA 450 4T NEL CAM. ITA.
2019 2° PAGANONI DAVIDE CAT. COPPA ITALIA ENDURO JUNIOR SU KTM 300
2019 2° REDONDI GIACOMO CAT. TROFEO CROSS/ COUNTRY TOP SU HUSQVARNA 450 4T
2019 2° GAIONI DAVIDE CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY EX SU BETA 300
2019 3° GUARNERI DAVIDE CAT. ASSOLUTI ENDURO E1 SU HONDA 250 4T NEL CAMPIONATO ITA.
2019 3° SPANDRE MIRKO CAT. ASSOLUTI ENDURO JUNIOR SU KTM 350 4T NEL CAMP. ITA.
2019 3° GRIGIS THOMAS CAT. JUNIOR ENDURO SU YAMAHA 125 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2019 3° ROMELLI MARCO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU GILERA 208 B3 NEL CAMPIONATO ITA.
2019 3° BALZARINI FABIO CAT. EPOCA GRUPPO 5 SU PUCH 175 C4 NEL CAMPIONATO ITALIANO
2019 3° SERVALLI FRANCESCO CAT. COPPA FMI ENDURO SU KTM 125
2019 3° VOLPI AGOSTINO CAT. COPPA ITALIA ENDURO MAJOR SU HONDA 250 4T
2019 3° PAGANONI DAVIDE CAT. TROFEO ENDURO EXTREME SU KTM 300
2019 3° CAPPELLINI ANDREA CAT. TROFEO CROSS /COUNTRY TER SU KAWASAKI 125
1° 4 CAMPIONE MONDIALE ENDURO con REDONDI GIACOMO 12 Y/14 S.E/16 J/18 WORCS
2° 3 CAMPIONATO MONDIALE ENDURO JUNIOR con REDONDI GIACOMO 2013/2014/2015
3° 1 CAMPIONATO MONDIALE ENDURO con REDONDI GIACOMO 2013 INDOOR
1° 2 CAMPIONE RALLY con SURINI WALTER 1988 INCAS e 1991 REP.DOMINICANA
1° 4 CAMPIONI EUROPEI ENDURO PILOTI, MANGINI 2010, MARTINI 12/13 , MONTANARI 18
2° 3 CAMPIONATO EUROPEO DI ENDURO PILOTI ,VIGANI 1988, ARMANNI 2003, POGNA 2010
3° 2 CAMPIONATO EUROPEO DI ENDURO PILOTA MARTINI 2011, MOTOCLUB SEBINO 2011
1° 3 CAMPIONI EUROPEAN CROSS/COUNTRY REDONDI 2011/2012 SURINI 2012
1° 25 CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE per IL MOTO CLUB SEBINO E 11 , M.S 9, Q 5
2° 9 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE per IL MOTO CLUB SEBINO ENDURO
3° 11 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE per IL MOTO CLUB SEBINO ENDURO
1° 72 CAMPIONI ITALIANI PILOTI del MOTO CLUB SEBINO E 62, M.S 5 , Q 4 , V.S 1
2° 41 CAMPIONATO ITALIANO PILOTI del MOTO CLUB SEBINO E 36, M.S 4, Q 1
3° 40 CAMPIONATO ITALIANO PILOTI del MOTO CLUB SEBINO E 34, M.S 5
1° 19 CAMPIONI TROFEO/COPPA ITALIA PILOTI E 5, M.S 8, C.C 3 ,Q 1, M. C. SEBINO 2
2° 16 CAMPIONATI TROFEO/COPPA ITALIA PILOTI E 5, M.S 6, C.C 2, Q 1, M. C. SEBINO 2
3° 14 CAMPIONATI TROFEO/COPPA ITALIA PILOTI E 11, M.S 2, C.C 1
LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE dal MC SEBINO
1973 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A MARONE
1974 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1975 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A EDOLO
1975 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1976 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO A BRENO
1976 GARA REGOLARITA’ DI ENDURO A SARNICO
1976 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A EDOLO
1978 CAMPIONATO PROVINCIALE DI ENDURO A EDOLO
1978 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A MARONE
1979 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A EDOLO
1980 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO JUNIOR A SONICO
1981 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1982 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1983 CAMPIONATO REGIONALE DI TRIAL A CETO
1983 CAMPIONATO REGIONALE DI TRIAL A BORNO
1983 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1983 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1984 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO A BRENO
1984 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A SALE MARASINO
1984 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A ROGNO BG
1985 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1986 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO A BRENO
1986 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1986 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A BORNO
1987 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A SONICO
1987 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1988 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A SONICO
1988 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A BRENO
1989 SELETTIVA REGIONALE DI ENDURO A ROGNO BG
1990 6 ORE A COPPIE INTERREGIONALE DI ENDURO A VILLONGO BG
1991 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE AL TONALE/PONTE DI LEGNO
1994 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA CEDEGOLO/CEVO
1995 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA CEDEGOLO/CEVO
1996 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA MALEGNO/OSSIMO
1997 CAMPIONATO ITALIANO DI VELOCITA IN SALITA MALEGNO/OSSIMO
1997 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A OLCELLA DI BUSTO GAROLFO MI
2002 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A CAPO DI PONTE
2003 CAMPIONATO ITALIANO DI EDURO JUNIOR A CAPO DI PONTE
2004 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A DARFO BOARIO TERME
2005 CAMPIONATO EUROPEO DI ENDURO A BORNO
2005 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTARD A DARFO BOARIO TERME
2006 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A MONTE CAMPIONE
2006 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A CAPO DI PONTE
2007 CAMPIONATO MONDIALE DI ENDURO A BORNO
2008 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO
2008 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO MAJOR A BORNO
2009 DESERT CUP A CARTHAGE IN TUNISIA
2009 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO
2009 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2009 CAMPIONATO PROVINCIALE DI ENDURO A PIAN CAMUNO
2010 DESERT CUP IN KUWAIT
2010 DESERT CUP A DOUZ IN TUNISIA
2010 DESERT CUP A CARTHAGE IN TUNISIA
2010 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO
2010 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2011 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A LETOJANNI ME
2011 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A TAMUDA BAY IN MAROCCO
2011 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTY IN KUWAIT
2011 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE
2011 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2011 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A BORNO
2012 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY IN KUWAIT
2012 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A LETOJANN I ME
2012 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY A BIBIONE VE
2012 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE
2012 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A CAPO DI PONTE
2012 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A SONICO
2013 EUROPEAN&AFRICAN CROSS/COUNTRY IN KUWAIT
2013 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI A BIENNO
2013 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE
2013 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A CAPO DI PONTE
2013 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A PIACENZA
2013 REGIONALE CROSS/COUNTRY M.B.E. A VERONA
2013 CAMPIONATO REGIONALE DI MINI ENDURO A CAPO DI PONTE
2014 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A PONTE DI LEGNO/TONALE
2014 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A CIMA SAPPADA UD
2014 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2014 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A EDOLO
2014 CAMPIONATO REGIONALE DI MOTOSLITTE/ENDURO A MONTECAMPIONE
2015 RALLY RAID LA NOTTE DEGLI EROI A SOAVE VR
2015 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2015 MOTORADUNO NAZIONALE A PONTE DI LEGNO
2015 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI ENDURO A BORNO
2015 QUAD COUNTRY A BORNO
2015 ENDURO COUNTRY ENDUROX A CAPO DI PONTE
2015 ENDURO COUNTRY ENDUROX A MALEGNO
2015 ENDURO COUNTRY ENDUROX A BORNO
2016 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2016 MOTORADUNO NAZIONALE A PONTE DI LEGNO
2016 CAMPIONATO ITALIANO DI REGOLARITA’ GRUPPO 5 A EDOLO
2016 CAMPIONATO ITALIANO DI QUAD A CAPO DI PONTE
2016 ENDURO COUNTRY ENDUROX A CAPO DI PONTE
2017 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2017 ONORE AL CAPITANO (TAIOCCHI) ENDURO/VINTAGE A MONTECAMPIONE
2018 CAMPIONATO MONDIALE DI ENDURO A EDOLO
2018 ONORE AL CAPITANO (TAIOCCHI) ENDURO/VINTAGE A MONTECAMPIONE
2018 CAMPIONATO ITALIANO DI SCRAMBLER A EDOLO
2018 CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSLITTE A ALLEGHE BL
2018 MOTORADUNO FEST ONE A CAPO DI PONTE
2018 MOTORADUNO REGIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2018 ENDURO COUNTRY EVENTI A BOSSICO BG
2019 MOTORADUNO NAZIONALE CROCEDOMINI IN BAZENA
2019 CIRCUITO DEL SEBINO A LOVERE BG
2019 ENDURO COUNTRY BEER FEST A DARFO BOARIO TERME
2019 CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO A CAPO DI PONTE
2019 CAMPIONATO REGIONALE DI MINI ENDURO A BORNO