Emergenza coronavirus, in un cartello l’auspicio di Sellero

martedì, 24 marzo 2020

Sellero – Nelle ultime ore a Sellero (Brescia) è apparso un cartello che recita “Corona vattene che è ora”. Presumibilmente un camuno – visto che in questi giorni non si può transitare e uscire dai diversi paesi – lo ha scritto con vernice bianca su un asse in legno posizionato a lato di una strada comunale. Anche Sellero è colpita – pur con numeri inferiori rispetto ad altre realtà di simili dimensioni in Valle Camonica – dall’emergenza coronavirus e la popolazione è sotto shock per quanto sta accadendo nelle ultime settimane. L’invito scritto in quel cartello è l’auspicio di tutti.