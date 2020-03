Emergenza coronavirus, gran lavoro de l’Arnica di Berzo Demo

lunedì, 23 marzo 2020

Berzo Demo – Sono stati 19 gli interventi effettuati nell’ultima settimana dall’Arnica di Berzo Demo (Brescia). Le destinazioni sono state, oltre alla Valle Camonica, Sondrio, Sondalo, Crema, Bergamo e Brescia. Per la grande urgenza che si registra sul territorio camuno l’associazione di Berzo Demo ha attiviato una convenzione con Areu.

L’Arnica rinnova l’impegno anche nella settimana entrante per garantire un’ambulanza attiva in più nella media Valle Camonica, dove l’emergenza coronavirus ha sconvolto qualsiasi confine territoriale. Oltre a ringraziare tutti i volontari camuni, l’Arnica ha chiesto aiuti per reperire mascherine Ffp1, Ffp2, Ffp3.