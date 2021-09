Elezioni Comunali, il programma del candidato sindaco Violi e della lista “Uniti per Incudine”

giovedì, 23 settembre 2021

Incudine – Alle Comunali del prossimo 3 e 4 ottobre a Incudine (Brescia) sono in corsa due liste. Il candidato sindaco della lista “Uniti per Incudine” è Costantino Vito Violi (nella foto), 61 anni, diploma magistrale, ex-bancario.

IL PROGRAMMA – UNITI PER INCUDINE

“Il progetto della lista “Uniti per Incudine” nasce da un gruppo di persone che hanno scelto di unire le proprie competenze e idee nell’intento di servire, con impegno e dedizione, la Comunità di Incudine. La nostra priorità è quella di valorizzare il territorio in cui viviamo e salvaguardare la presenza della popolazione anche attraverso una riqualificazione dei servizi e delle opportunità lavorative sul nostro territorio.

La lista che vi presentiamo non intende far leva sull’opposizione politica o ideologica né rispetto all’attuale amministrazione, né a qualunque altra lista candidata, ma si vuole proporre una nuova idea di gestione della Cosa Pubblica, a favore del cittadino, che tiene conto del momento storico in cui stiamo vivendo con riferimento a tematiche imprescindibili, quali la sostenibilità ambientale, la sicurezza, l’educazione civica e sociale.

L’azione amministrativa si basa, in primo luogo, sul saper cogliere, comprendere ed interpretare le esigenze dei propri cittadini. Volgendo lo sguardo all’imminente futuro ci prefissiamo di essere protagonisti di un cambiamento in grado di coinvolgere l’intera collettività e di modellare un paese che, ancorato alle proprie radici, sappia evolvere e migliorare.

Ascolteremo la cittadinanza affinché le nostre scelte si traducano in un aiuto concreto.

I componenti della lista “Uniti per Incudine” si impegnano a interpretare le esigenze di ognuno, concentrandosi in particolare sui bisogni di tutti i soggetti più fragili al fine di elaborare, per ciascuno di essi, risposte specifiche, immediate e mirate.

Altro obiettivo focale che ci proponiamo di attuare è l’impegno a consolidare e rafforzare i rapporti con tutti i Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Camonica e in particolare con quelli limitrofi, al fine di creare sinergie tra comunità che sappiano valorizzare al meglio le potenzialità del territorio.

Si solleciterà e saremo fautori di una fattiva collaborazione con tutti i gruppi di volontariato locale (si pensi al Gruppo Alpini, alla Protezione Civile, all’Associazione Cacciatori, ed anche con la Parrocchia e con le Istituzioni scolastiche) per garantire loro sostegno nell’ottica di una coesa e incisiva azione a favore della cittadinanza tutta e dei giovani in particolare.

Non rinunceremo ad una attiva presenza negli Enti e negli Organi sovracomunali: Comunità Montana di Valle Camonica, BIM e all’interno dell’Azienda Territoriale per i servizi alla persona. Nel programma sono esplicati a grandi linee, ma in concreto gli aspetti più qualificanti del nostro progetto civico che si basano su presupposti di collaborazione con tutti i cittadini, su una comunicazione puntuale ed una reale trasparenza nell’operato.

LINEE PROGRAMMATICHE:

I punti principali che guidano la nostra amministrazione possono essere così riassunti: politica di bilancio e fiscale, politiche sociali, turismo, lavoro, interventi pubblici, urbanistica ed edilizia, ambiente, agricoltura e valorizzazione delle attività commerciali.

1. Politiche di Bilancio e Trasparenza

Per poter affrontare il tema del Bilancio Comunale è necessaria la ricognizione delle risorse finanziarie a disposizione del Comune di Incudine, consapevoli che lo stesso non offre grandi spazi di manovra.

Tuttavia, per quanto concretamente possibile, miriamo a:

• Ridurre la pressione fiscale.

• Verificare la possibilità di eliminare l’addizionale comunale all’IRPEF e ridurre le aliquote IMU su alcune tipologie di immobili.

• Rinegoziare i mutui contratti negli anni dal Comune al fine di ottenere condizioni economiche più vantaggiose per l’Ente.

• Consultare costantemente le pubblicazioni relative ai bandi di finanziamento, senza tralasciare alcuna possibilità di reperire dei fondi.

• Inoltre:

• Nell’ottica della trasparenza, il Consiglio Comunale verrà trasmesso sulle reti televisive locali come già succede nei Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Camonica.

• Le deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale e le determinazioni dei Responsabili di Servizio verranno pubblicate all’albo pretorio del Comune in tempi brevi in modo che il cittadino possa essere informato celermente delle azioni intraprese dall’amministrazione.

• Nell’affidamento di servizi e forniture verrà garantita la massima trasparenza anche attraverso la rotazione dei soggetti economici coinvolti.

• Il candidato sindaco ha deciso di rinunciare al 50% dello stipendio spettante e all’indennità di missione, per devolvere tale somma alla Comunità.

2. Politiche Sociali, Lavoro

Il Comune rappresenta e costituisce l’ente più vicino ai cittadini e come punto di riferimento per la popolazione, deve offrire la possibilità di comunicare facilmente con l’amministrazione, la quale a sua volta deve assicurare una risposta celere e concreta. Per raggiungere l’obbiettivo appena citato sarà garantita una maggiore apertura al pubblico degli uffici comunali, una costante possibilità di interloquire con il sindaco e più in generale con gli amministratori incaricati, nonché la presenza di un soggetto qualificato in grado di offrire un supporto aggiuntivo al cittadino nel disbrigo di pratiche e adempimenti burocratici di qualsiasi tipo. In aggiunta alla presenza fisica ci prefiggiamo di integrare l’efficienza del sito comunale attraverso la messa a disposizione di canali di messaggistica

istantanea, tramite i quali il cittadino possa interagire con l’amministrazione e dare risposta ai propri quesiti senza recarsi in loco.

A difesa dei più fragili è nostra intenzione creare una rete integrata di servizi sociali e di fare particolare affidamento sulla figura dell’assistente sociale presente in Comune, cercando di prevenire situazioni di difficoltà. In quest’ottica il gruppo è consapevole che alcuni miglioramenti possano essere effettuati anche nel rapporto tra Comune ed anziani. Essi rappresentano in termini numerici una consistente fascia della popolazione locale, ma soprattutto sono le nostre radici e primi maestri nella valorizzazione del territorio. Per loro ci impegniamo a garantire il ripristino di uno spazio

adatto a momenti di convivialità nonché un servizio che possa agevolare i loro spostamenti sul territorio

A sostegno dei lavoratori si punta a una massimizzazione degli interventi di integrazione lavorativa, come i buoni lavoro per la manutenzione del verde, per la pulizia del territorio oppure all’inserimento nelle cooperative sociali, in quanto crediamo fortemente all’ideale del lavoro citato nell’articolo quattro della nostra costituzione ovvero che “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

3. Lavori ed Interventi Pubblici

Tra i compiti essenziali di una buona amministrazione comunale vi è senza dubbio il suo operato sul suolo pubblico. In questa direzione abbiamo programmato sia interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria. Gli interventi progettati sono i seguenti:

• Manutenzione programmata e periodica delle strade comunali, l’ordine e la priorità di interventi sono da stabilirsi individuando quelle maggiormente degradate. In tutto il paese è da intensificarsi la pulizia delle strade, delle griglie e delle fontane pubbliche, dando anche in questo caso priorità a quelle più danneggiate.

• Sostituzione delle palizzate in legno deteriorate, ad oggi pericolose, e razionalizzazione dei punti luce in paese.

• In un’ottica di valorizzazione del territorio, riqualificazione della strada “Della Cultura” al Solivo e la strada “Fase- Casteler” al Vago, frequentemente scelte per le passeggiate da residenti e turisti.

• Intervento di pulizia, necessaria, e riqualificazione della strada che consente l’accesso al Cimitero Comunale.

• Ricerca di una soluzione al problema della pulizia e della manutenzione delle vasche di laminazione sul fiume Oglio, a nord dell’abitato, caratterizzate dal deposito di sporcizia e detriti di vario genere soprattutto a seguito dei violenti temporali che caratterizzano sempre più gli eventi meteorici.

• Attuazione di una verifica della portata dell’acquedotto comunale, ora insufficiente per coprire l’intero territorio.

• Sistemazione della strada di accesso alla “Malga Salina” e ricostruzione dei fatiscenti fabbricati presenti partecipando ai bandi di finanziamento previsti per i fabbricati rurali.

• Realizzazione di un parcheggio nel centro storico della frazione al Vago. Pur nella consapevolezza che questo rappresenta uno dei punti più ambiziosi del nostro programma, riteniamo l’opera di primaria importanza anche per l’agevolazione del transito.

• Modifica parziale al percorso tracciato per la pista ciclabile, attraverso una variante che eviti il passaggio dei ciclisti nel centro abitato.

• Verifica dello stato di attuazione del progetto che prevede la realizzazione di una rotonda all’ingresso del paese.

• Valorizzazione delle “Trincee del Davenino”, patrimonio storico di eccezionale importanza e potenziale meta di turismo. Nel nostro progetto miriamo alla realizzazione di visite guidate programmate indirizzate sia alle scuole che a tutti i soggetti interessati.

• Riqualificazione del piccolo centro abitato di Davenino anche attraverso la realizzazione di una adeguata rete fognaria per il corretto smaltimento delle acque reflue.

• Attuazione di un intervento in corrispondenza dell’incrocio tra la strada che porta alla località di Davenino e la strada statale, ad oggi particolarmente pericoloso, tramite fondi e finanziamenti erogati dagli enti sovracomunali.

• Realizzazione di un’isola ecologica.

4. Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Agricoltura

Tra le tematiche da affrontare vi è la pianificazione urbanistica, da concepirsi in un’ottica di lungo periodo. Questa deve essere basata su una crescita territoriale equilibrata e in grado di armonizzare gli insediamenti ed il sistema dei servizi, ponendo come obbiettivo uno scenario territoriale accogliente e garante di un sostenibile sviluppo del Comune di Incudine.

La pianificazione è quindi uno strumento essenziale per realizzare obbiettivi di qualità ambientale e soprattutto sociale del paese nel quadro di azioni di governo improntate a realizzare uno sviluppo sostenibile. A tal proposito è importante la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, la valorizzazione del “centro storico” attraverso la creazione di condizioni che incentivino a viverlo e abitarlo. Tra i progetti che riguardano l’ordine cittadino, dopo un’attenta analisi costi -benefici, il gruppo intende predisporre l’installazione di uno strumento che controlli la velocità in corrispondenza del semaforo del paese, al fine di garantire una adeguata sicurezza sulla strada all’interno del centro abitato. In termini di collaborazione con gli Enti che operano sul territorio, per migliorare anche la gestione delle risorse naturali, si vuole attivare una fattiva collaborazione con il Consorzio Forestale per una corretta gestione del patrimonio boscato e una adeguata manutenzione delle strade di montagna. Nel nostro paese i terreni sono per buona

parte incolti ed il bosco si avvicina sempre più alle abitazioni, sia civili sia rurali: saranno favoriti,

con incentivi economici, tutti gli agricoltori e i privati cittadini che provvedano a garantire

la pulizia del territorio.

5. Valorizzazione delle Attività Commerciali e Turismo

Per una reale crescita del nostro paese, colpito da una graduale chiusura delle attività, in parte dovuta allo spopolamento, il gruppo si impegna a diventare punto di riferimento per le attività commerciali e artigianali del paese, sia tramite l’offerta di consulenza sia tramite aiuti economici. Al contempo la nostra intenzione è quella di valorizzare il lavoro di tutti coloro che offrono tramite la loro attività un servizio al paese, attraverso forme di pubblicità e la messa in atto di eventi organizzati per favorire le vendite. Ulteriore attenzione alla promozione di

iniziative a sostegno dell’artigianato e del commercio verrà data grazie alla collaborazione con i Comuni dell’Alta Valle Camonica. Si ritiene importante incentivare il turismo organizzando eventi sportivi, culturali e ricreativi, che saranno attuati in collaborazione con altri Enti e soprattutto con la partecipazione di tutti i cittadini.

6. Conclusioni

Al termine della presentazione del nostro programma siamo consapevoli della complessità che lo caratterizza. Saranno necessari tempo, impegno e soprattutto finanziamenti. Seppur con la coscienza che per la realizzazione del programma non mancheranno ostacoli e difficoltà ci sentiamo di garantire sin d’ora il nostro impegno, lavoro e voglia di fare. Tutto il nostro operato sarà svolto in un clima di assoluta trasparenza, guidato da lealtà e uguaglianza. Solo gradualmente potremo raggiungere gli ambiziosi obbiettivi che ci siamo prefissati: con il Vostro aiuto contiamo

di riuscirci”.

Candidati consiglieri comunali: Giovanni Carli, 46 anni, laurea Economia e Gestione Aziendale; dipendente comunale; Emilio Guizzardi, 47 anni, diploma di geometra; responsabile cantiere; Gianni Guizzardi, 24 anni, diploma in ragioneria, operaio; Aurelia Piazzani, 63 anni, diploma magistrale, ex-insegnante; Ventura Piazzani, 78 anni, studi professionali; ex-Infermiere; Giorgio Rizzi, 45 anni, licenza media; artigiano; Marco Serini, 66 anni, laurea in Ingegneria, ex insegnante.