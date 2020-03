Edolo, seminario su “Beni comuni, servizi ecosistemici e sostenibilità”

martedì, 24 marzo 2020

Edolo – Sostenibilità ed ecosistemi. Oggi – alle 16.30 – in un’aula viruale si terrà il seminario promosso da Unimont di Edolo (Brescia) dal titolo: “Beni comuni, servizi ecosistemici e sostenibilità: la dimensione locale”. L’emergenza Coronavirus ha determinato la sospensione delle lezioni, corsi e seminari in presenza, ma l’attività sarà proposta con diretta streaming.

RELATORE

Carmine Trecroci – Professore Associato di Economia Politica, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management

Coordina: Luca Giupponi – ricercatore Uninomt; Anna Giorgi – direttore CRC GESDIMONT – polo UNIMONT.

ARGOMENTO

L’antropizzazione del territorio determina variazioni e pressioni misurabili sull’ecosistema locale oltre che su quello globale. A crescere con i danni ambientali sono anche quelli economici diretti e indiretti, soprattutto quando in grado di compromettere la capacità di rigenerazione.

Oltre che dei rischi, è indispensabile una definizione analitica dei benefici derivanti dalla tutela e valorizzazione delle aree. I risultati di queste valutazioni sono sempre più utili come supporto alle valutazioni di impatto socio-economico ed ambientale, per le decisioni di pianificazione territoriale, così come per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno finanziario alla conservazione della biodiversità e delle risorse naturali.