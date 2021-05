Edolo, open day: l’università della Montagna si presenta

lunedì, 10 maggio 2021

Edolo – L’università della Montagna si presenta. Sabato 22 maggio dalle 10 alle 12 Unimont, l’Università della Montagna, distaccamento dell’Università degli Studi di Milano con sede a Edolo (Brescia) organizza l’open day (in streaming) per presentare l’offerta formativa del polo, in particolare il corso di Laurea Triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano.

“L’Open Day – spiegano a Unimont – sarà un momento di accoglienza e orientamento dedicato a tutte le future matricole, in cui il coordinatore e i docenti del Corso di Laurea presenteranno l’Università, l’offerta formativa, le attività di ricerca e tirocinio e le prospettive del mondo del lavoro”.

All’interno di uno spazio virtuale dedicato, inoltre, alcuni studenti e laureati di UNIMONT saranno a disposizione per rispondere alle domande e fornire consigli utili per il percorso di scelta universitaria. Verranno anche fornite informazioni in merito agli alloggi disponibili a Edolo. Grazie all’innovativo Virtual Tour, infine, sarà possibile vedere la sede di Unimont ed esplorare le strutture didattiche e i laboratori in modo realistico.

VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

Il corso ha lo scopo di fornire buone conoscenze nei settori agro-forestale e ambientale montano per facilitare processi di innovazione e promozione dello sviluppo sostenibile e delle nuove attività, anche nell’ambito della “green economy”. Tutto ciò attraverso strategie e approcci basati sull’ottimizzazione, valorizzazione e gestione dei prodotti e dei servizi specifici, inclusi quelli eco-sistemici.

Il profilo professionale formato è quello di uno specialista del sistema montano, capace di individuarne le risorse naturali, agro-ambientali, territoriali specifiche al fine di valorizzarle in processi produttivi tradizionali e innovativi, sostenibili e di qualità, in un’ottica multifunzionale.

Info e iscrizioni: www.unimontagna.it