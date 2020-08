Edolo: cena e musica d’ascolto con Alibi – Acustic Duo a Le case di Farnera

giovedì, 27 agosto 2020

Edolo – Nuova serata con cena e musica all’agriturismo “Le case di Farnera” di via Monte Colmo a Edolo (Brescia). Una proposta dedicata con il Sunset Boulevard Acustic Duo. L’appuntamento è in programma questa sera, con inizio alle 19.30: l’agriturismo propone una cena indimenticabile ed è diventato un punto di riferimento per camuni e turisti nel panorama enogastronomico di Edolo e della Valle Camonica.

Il duo Giordano Marchetti e Ruben Paganelli proporrà musica d’ascolto per accompagnare la cena e una serata in compagnia. L’evento avverrà secondo le norme e le regole in vigore in questo periodo post Covid-19. Agli ospiti sarà offerta la possibilità di cenare sia all’esterno che all’interno, ed è consigliata la prenotazione.

Per info: “Le Case di Farnera” – via Monte Colmo – telefono 0364 1951238