Coronavirus, 13 morti e meno ricoveri in Lombardia. 50 i pazienti a Sondalo

lunedì, 17 maggio 2021

Sondrio – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-25) ospedalieri lombardi. A fronte di 20.822 tamponi effettuati, sono 675 i nuovi positivi (3,2%). I guariti/dimessi sono 938. Solo 13 i decessi nelle ultime 24 ore.

LA SITUAZIONE A SONDALO

La lenta ma progressiva diminuzione dei malati covid-19 ricoverati all’Ospedale Morelli è proseguita anche nel fine settimana e oggi i posti letto occupati sono 50, tre in meno rispetto all’aggiornamento di venerdì scorso. Di questi, otto sono in gravi condizioni in Terapia intensiva. Nel fine settimana si è registrato un decesso, un uomo nato negli anni Quaranta. Completano il quadro le sette dimissioni e i cinque nuovi ricoveri.

I dati del fine settimana assumono maggiore evidenza se allargati a tutta la settimana e all’intera prima metà di maggio: lunedì scorso i ricoverati erano 65 e a inizio mese 84. In una settimana si è registrato un solo decesso. La pressione sul Morelli si è allentata e oggi i reparti covid-19, tutti nel primo padiglione, sono tre, oltre alla Terapia intensiva che si trova nel quarto.

Di seguito i dati del bollettino regionale odierno.

– i tamponi effettuati: 10.163.812 (+20.822, di cui 17.755 molecolari e 3.067 antigenici)

– i nuovi casi positivi: 675 (di cui 36 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 754.566 (+938, di cui 3.096 dimessi e 751.470 guariti)

– in terapia intensiva: 371 (-11)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.028 (-25)

– i decessi: 33.360 (+13)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 158 di cui 64 a Milano città;

Bergamo: 86;

Brescia: 36;

Como: 73;

Cremona: 11;

Lecco: 7;

Lodi: 2;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 7;

Sondrio: 14;

Varese: 186.