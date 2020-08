Cevo, ritrovato escursionista disperso nella zona del lago d’Arno

martedì, 25 agosto 2020

Cevo – Disavventura a lieto fine per un escursionista bresciano. E’ stato infatti recuperato, dopo alcune ore di ricerche, un 50enne di Provaglio d’Iseo (Brescia) che era disperso nella zona del lago d’Arno, in Valsaviore. La richiesta d’intervento è giunta in mattinata e i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo hanno raggiunto la zona e iniziato le ricerche, battendo tutti i sentieri della zona. Grazie anche al cellulare, nel pomeriggio il 50enne è stato localizzato e ritrovano sano e salvo. Era un pò spaventato per quanto accaduto. Sul posto per l’intera giornata i carabinieri di Cevo, mentre la squadra dei vigili del fuoco ha fatto rientro alla caserma di via Gelpi a Edolo in serata.