domenica, 23 agosto 2020

Cevo – Mobilitazione all’alba a Cevo (Brescia) per soccorrere una bambina di 7 anni. Alle 6.32 di stamane è giunta al 112 NUE la richiesta d’intervento per soccorrere una bambina: sul posto sono giunti l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia, un mezzo di soccorso avanzato e due ambulanze. L’equipe medica ha stabilizzato la bambina che è stata trasportata in ambulanza nel reparto Pediatrico degli Spedali Civili di Brescia.