Capo di Ponte, i carabinieri arrestano spacciatore 35enne

martedì, 16 giugno 2020

Capo di Ponte – Spaccia cocaina, 35enne arrestato dai carabinieri della Stazione di Capo di Ponte (Brescia). I militari hanno arrestato un 35enne, residente in Valle Camonica e già noto alle forze dell’ordine con alle spalle vicende giudiziarie legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno svolto un’indagine a seguito del controllo di due giovani del luogo trovati in possesso di cocaina a poca distanza dall’abitazione del 35enne. Gli appostamenti nelle vicinanze dell’abitazione dell’uomo hanno rivelato un intenso via vai di persone conosciute come assuntori di stupefacente che abitualmente si rifornivano di cocaina.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno ricostruito numerose cessioni di coca e hashish, avvenuti nel comune dei graffiti tra novembre 2019 e aprile 2020. Acquisiti tutti gli elementi necessari, i militari hanno comunicato gli stati della Procura di Brescia che ha osservato e riscontrato dal Gip il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari a carico del 35enne.