Berzo Demo: moto contro camper, grave centauro

Berzo Demo – Schianto tra moto e camper, ferito gravemente centauro 62enn. In mattinata, in località Bettolino di Berzo Demo (Brescia) si è verificato un nuovo incidente, a duecento metri di distanza da quello accaduto ieri pomeriggio: un motociclista 62enne, bergamasco, in sella a una BMW si è scontrato con un camper che procedeva in senso opposto, che non si sarebbe fermato. Nella carambola è finito contro un’altra vettura.

Sul posto sono giunti l’elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo, un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato, i carabinieri della Stazione di Cedegolo, della Stazione di Cevo, i carabinieri forestali di Edolo, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e l’autosoccorso Maroni, che ha recuperato i mezzi incidentati.

Il centauro è stato stabilizzato e trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, la prognosi è riservata. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai carabinieri di Cedegolo e le dichiarazioni degli amici del centauro e le testimonianze sono al vaglio dei militari. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la mattinata.