Berzo Demo: incidente tra auto e furgone, coinvolte due bambine

lunedì, 24 agosto 2020

Berzo Demo – Incidente stradale sulla statale 42 del Tonale in località Bettolino di Berzo Demo (Brescia) a metà pomeriggio: una vettura – Suzuki S4 – con a bordo quattro persone residenti in Valle Camonica stava salendo da Berzo Demo verso Malonno ed ha svoltato per raggiungere il parcheggio del negozio di alimentari Formis mentre sopraggiungeva un furgone con alla guida un operaio della zona. L’impatto è stato inevitabile.

Sul posto sono giunte tre ambulanze e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Brescia, i carabinieri della Stazione di Cedegolo guidati dal comandante Maresciallo Maggiore Brunello Bacco e i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo.

Nello schianto sono rimaste ferite due bambine – 9 e 14 anni – residenti in Valle Camonica, che sono state elitrasportate nel reparto Pediatrico degli Spedali Civili di Brescia per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi. La ricostruzione dell’incidente è stata effettuata dai carabinieri della Stazione di Cedegolo.