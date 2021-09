ASST Valcamonica, attività negli ospedali e campagna vaccinale

venerdì, 24 settembre 2021

Edolo – Gli Ospedali di Esine e di Edolo restano al momento Covid-free. Il potenziamento strutturale dei servizi ospedalieri vede l’inizio del percorso per la realizzazione dei due posti letto di preparazione/risveglio (Recovery Room) per il Blocco Operatorio dell’Ospedale di Esine, con un investimento pari ad 30.500 euro. Tale intervento permetterà una maggiore efficienza dell’iter delle sedute operatorie.

Con riferimento all’attività vaccinale anti-Covid-19, prosegue la campagna di vaccinazione massiva presso i Centri Hub di Darfo Boario Terme – Centro Congressi e Edolo – ex Convitto BIM. Attualmente sono previste circa 500 somministrazioni giornaliere, fra prime, seconde e terze dosi. Dal 12 aprile, data di avvio dell’attività vaccinale sui centri massivi, sono stati vaccinati presso gli stessi 64775 utenti con prima dose e 58.850 con seconda dose tra over80, 12-79enni e soggetti con comorbidità, disabili (inclusi caregivers) e soggetti estremamente vulnerabili del territorio camuno-sebino.

Si sommano questi dati a quelli delle prime fasi della campagna nella quale si è provveduto ad immunizzare personale sanitario, RSA, cittadini over80, Forze dell’ordine, Protezione civile, personale scolastico.

Le prime dosi sono garantite, previa prenotazione tramite il portale di Regione Lombardia, anche per settimana prossima presso il Centro Congressi di Darfo Boario Terme, che sarà aperto nella fascia oraria 08:00-14:00, mentre il Centro di Edolo ex Bim sarà operativo nella giornata del 02/10/2021 con gli stessi orari solo per i richiami e terze dosi.

La prenotazione per la terza somministrazione è attiva dal 20 settembre tramite il portale di Regione Lombardia. Le patologie che sono state individuate sono quelle che, pur appartenendo a aree diverse, hanno in comune una generale maggiore suscettibilità per immunocompromissione primaria o secondaria (da farmaci o da altre condizioni). I soggetti estratti sono stati caricati (White List) sulla piattaforma di prenotazione e, accedendo con i propri dati identificativi, possono prenotare la vaccinazione. Si è comunque provveduto tramite elenchi forniti dal Centro di Day Hospital oncologico a contattare gli aventi diritto in carico all’ASST.