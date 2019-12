Alta Valle Camonica: controlli di caldaie e camini per prevenire gli incendi

martedì, 24 dicembre 2019

Ponte di Legno – Con l’arrivo del periodo natalizio e la riapertura delle seconde case in Alta Valle Camonica si sono registrati i primi incidenti domestici dovuto alla mancata manutenzione di camini e caldaie o all’abbandono di cenere di camini in cartoni.

In questi giorni sono stati richiesti interventi ai vigili del fuoco di Ponte di Legno e in un caso era stata abbandonata della cenere del camino in un cartone sul balcone e il fumo aveva allarmato il proprietario. L’intervento dei pompieri ha evitato il peggio: poteva provocare l’incendio del tetto.

Con la riapertura delle seconde case spuntano i primi problemi. L’invito che giunge dagli esperti è controllare camini, caldaie e compiere periodiche verifiche, con l’obiettivo di avere un corretto funzionamento. Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici e al fine della conseguente prevenzione degli incendi e delle intossicazioni da monossido di carbonio, è fondamentale, oltre al controllo, anche la spazzatura di tutti gli impianti termici in esercizio, di camini ed effettuare la pulizia.